Η ταχύτατη «εισβολή» των cryptos στη Wall Street: Τα μεγάλα ορόσημα μιας αναπάντεχης πορείας

Σε ένα ακόμη βήμα-ορόσημο για την ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στη Wall Street προχώρησε η JPMorgan Chase & Co., η οποία σχεδιάζει να επιτρέψει έως τα τέλη του έτους σε θεσμικούς πελάτες να χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους σε bitcoin και ether ως εγγύηση για δάνεια.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή πλεύσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της αμερικανικής τράπεζας Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν «σκληρός» επικριτής του bitcoin.

Η ρύθμιση αυτή υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία τα κρυπτονομίσματα ενσωματώνονται στον «πυρήνα» του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με το bitcoin να σημειώνει νέα ιστορικά υψηλά φέτος και την κυβέρνηση Τραμπ να αίρει κανονιστικά εμπόδια, οι μεγάλες τράπεζες αρχίζουν να εντάσσουν το ψηφιακό ενεργητικό όλο και πιο βαθιά στο πιστωτικό σύστημα.

Για την JPMorgan η κίνηση αυτή έχει συμβολική και πρακτική σημασία: ενώ χαρακτήριζε κάποτε το bitcoin «υπέρτατη απάτη», δεν το αντιμετωπίζει πλέον ως περιθωριακό στοίχημα. Αντίθετα, θα χρησιμοποιείται ως εγγύηση για δάνεια, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, ο χρυσός και άλλα καθιερωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Το πρόγραμμα αυτό, που θα προσφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βασίζεται σε έναν τρίτο θεματοφύλακα για τη διασφάλιση των δεσμευμένων ψηφιακών νομισμάτων, σύμφωνα με το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές. Πρόκειται για εξέλιξη της προηγούμενης πρωτοβουλίας της JPMorgan να αποδέχεται ETFs συνδεδεμένα με κρυπτονομίσματα ως εγγύηση.

Τα ίδια βήματα ακολουθούν κι άλλες παραδοσιακές τράπεζες της Wall Street, καθώς οι φιλικές προς τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου έχουν δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε χάρη στον Τσανγκπένγκ Ζάο, συνιδρυτή της Binance, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για την αποτυχία του να εφαρμόσει επαρκή μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, τη μεγαλύτερη στον κόσμο.

Η Morgan Stanley σχεδιάζει να επιτρέψει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε δημοφιλή κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας E*Trade στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ήδη, οι State Street, Bank of New York Mellon και Fidelity προσφέρουν υπηρεσίες θεματοφυλακής για ψηφιακό ενεργητικό. Επίσης, μια πρόσφατη κανονιστική αλλαγή επέτρεψε σε εταιρείες όπως η BlackRock να αποδέχονται bitcoin από επενδυτές και να τα ανταλλάσσουν με μερίδια σε ETFs που παρακολουθούν το κρυπτονόμισμα.

Κανονιστικά πλαίσια για τα κρυπτονομίσματα υπάρχουν ήδη σε περιοχές όπως η Ε.Ε., η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς. Παρότι η αγορά υπέστη πρόσφατα έντονη διόρθωση, το bitcoin έφτασε σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου.

Tα μεγάλα ορόσημα

22 Μαΐου 2010: Η πρώτη εμπορική συναλλαγή

Καταγράφηκε η πρώτη εμπορική συναλλαγή με bitcoin, καθιστώντας το πραγματικό μέσο πληρωμής. Η ιστορία πίσω από αυτήν τη συναλλαγή είναι αξιοσημείωτη: εκείνη τη χρονιά ο προγραμματιστής Λάζλο Χάγιενζ αγόρασε δύο πίτσες από την αλυσίδα Papa John’s, πληρώνοντας 10.000 bitcoin. Η ημέρα εκείνη έμεινε στην ιστορία ως καθοριστική, καθώς απέδειξε ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ως επενδυτικά μέσα, αλλά και για πραγματικές συναλλαγές.

Την ίδια χρονιά λειτούργησε και το πρώτο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το bitcoinmarket.com (το οποίο σήμερα δεν υφίσταται). Μεγάλες εταιρείες και τράπεζες άρχισαν να αποδέχονται τα crypto ως μέσο πληρωμής.

30 Ιουλίου 2015: Πρεμιέρα του Ethereum

Κυκλοφόρησε το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως. Με τη δημιουργία του δικτύου Ethereum, τα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) και η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) έκαναν την εμφάνισή τους στον χώρο των cryptos.

2017: Πραγματοποιήθηκαν 435 ICOs

Το 2017 θεωρείται από πολλούς σημείο κορύφωσης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 435 ICOs (το αντίστοιχο της αρχικής δημόσιας εγγραφής στην αγορά κρυπτονομισμάτων), συγκεντρώνοντας 5,6 δισ. δολάρια. Το ίδιο έτος, ο Τσάνγκπενγκ Ζάο ίδρυσε το Binance, συγκεντρώνοντας 15 εκατ. δολάρια μέσω ICOs, ενώ η Κίνα προχώρησε σε απαγόρευση των ICOs τον Σεπτέμβριο. Το ιαπωνικό κοινοβούλιο αναγνώρισε επίσημα το bitcoin ως νόμισμα, ενώ η ελβετική τράπεζα Falcon έγινε η πρώτη που προσέφερε bitcoin απευθείας στους πελάτες της. Οι CME και CBOE ανακοίνωσαν τα Bitcoin Futures, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή των παραδοσιακών θεσμικών επενδυτών.

2021: Futures σε bitcoin

Η Goldman Sachs ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) σε bitcoin. Την ίδια χρονιά, η JPMorgan υιοθέτησε την τεχνολογία blockchain -τον πυρήνα των κρυπτονομισμάτων- δημιουργώντας το δικό της ψηφιακό νόμισμα, το JPM Coin, για τη διευκόλυνση διεθνών πληρωμών. Παράλληλα λάνσαρε και επενδυτικό ταμείο bitcoin για το τμήμα διαχείρισης πλούτου. Άλλες παραδοσιακές τράπεζες, όπως Morgan Stanley, Deutsche Bank και BlackRock, άρχισαν επίσης να αποδέχονται τα κρυπτονομίσματα ή να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους προς μια πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα κατεύθυνση.

2022: Η μεγαλύτερη κλοπή

Τον Μάρτιο του 2022, η ομάδα χάκερ Lazarus Group παραβίασε το δίκτυο Ronin και υπεξαίρεσε περίπου 625 εκατομμύρια δολάρια σε ETH/USDC, σε μια από τις μεγαλύτερες κλοπές στην ιστορία των cryptos. Τον Μάιο, το Terra κατέρρευσε, εξαϋλώνοντας περίπου 40-50 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία. Η κρίση πυροδότησε συστημικό σοκ στον χώρο των CeFi (Κεντροποιημένων Χρηματοοικονομικών), οδηγώντας σε ντόμινο πτωχεύσεων – από την Celsius και την Three Arrows Capital έως τη Voyager.

Το FTX δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Η κατάρρευσή του προήλθε από κρίση ρευστότητας, μετά τις αποκαλύψεις για παράνομες συναλλαγές με την Alameda Research. Καθώς οι πελάτες έσπευσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, το ανταλλακτήριο αδυνατούσε να ανταποκριθεί, έχοντας δανείσει δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα πελατών στην Alameda για κερδοσκοπικές επενδύσεις. Το FTX κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε πτώχευση, ποινικές διώξεις και τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Μπάκμαν-Φράιντ για απάτη.

Μάρτιος 2023: Κατάρρευση δύο τραπεζών

Οι Silvergate Bank και Signature Bank, δύο από τις πιο φιλικές προς τα cryptos τράπεζες των ΗΠΑ, κατέρρευσαν εν μέσω γενικότερης κρίσης στο τραπεζικό σύστημα. Το stablecoin της Circle αποσυνδέθηκε προσωρινά από το δολάριο, υποχωρώντας έως το 0,88 δολ., όταν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά του «παγιδεύτηκαν» στη Silicon Valley Bank (SVB).

Απρίλιος 2023: Ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ρύθμιση MiCA (Markets in Crypto-Assets), καθιερώνοντας ένα ενιαίο και πρωτοποριακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η MiCA έθεσε πρότυπα για αδειοδότηση, αποθεματικά και διαφάνεια, αποτελώντας το πρώτο ολοκληρωμένο κανονιστικό σύστημα παγκοσμίως. Οι κανόνες για τα stablecoins τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2024, ενώ οι ευρύτερες διατάξεις ενεργοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

10 Ιανουαρίου 2024: Τα πρώτα 13 spot ETFs σε bitcoin

Σημείο καμπής, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ενέκρινε τα πρώτα 13 spot ETFs σε bitcoin. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ιστορική, καθώς τα ETFs συνέδεσαν ουσιαστικά την παραδοσιακή χρηματοδότηση με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι συνέβαλε στην ενοποίηση και νομιμοποίηση των cryptos ως αξιόπιστης επενδυτικής επιλογής, ενώ παράλληλα προσέφερε στους επενδυτές ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά.

10 Νοεμβρίου 2024: Εντυπωσιακό ράλι

Για πρώτη φορά στην ιστορία το bitcoin εκτινάχθηκε στα 80.000 δολάρια, σε ένα εντυπωσιακό ράλι, που αποδόθηκε κυρίως στα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, στις οποίες επικράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων.

4 Δεκεμβρίου 2024: Πάνω από τα 100 χιλ. δολ.

Το bitcoin υπερέβη για πρώτη φορά το ορόσημο των 100.000 δολαρίων, καθώς η θετική στάση της κυβέρνησης Τραμπ προς τα cryptos ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

7 Μαρτίου 2025: Σύνοδος κορυφής για τα cryptos

Ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε την πρώτη στην ιστορία σύνοδο κορυφής για τα κρυπτονομίσματα, σηματοδοτώντας μια καίρια στιγμή στη διασύνδεση της πολιτικής με τον κόσμο των cryptos και επιβεβαιώνοντας τη φιλική προς τα κρυπτονομίσματα στάση του Ντόναλντ Τραμπ.