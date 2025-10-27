Logo Image

Χρηματιστήριο: Το διήμερο +7,8% του ΟΛΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

ΟΛΠ

Εν όψει των μεγεθών του 9μήνου

Στα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου, τα οποία θα δημοσιευθούν την προσεχή Πέμπτη, ενδέχεται να αποδίδεται το διήμερο ράλι στη μετοχή του ΟΛΠ.

Η τιμή του λιμανιού έχει αυξηθεί κατά +7,8% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, έχοντας επανέλθει στις παρυφές των 45 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο 6μηνο τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης είχαν βελτιωθεί κατά +15,3% (από 40,4 σε 46,7 εκατ. ευρώ).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

