Χρηματιστήριο: Το νέο fund που εμφανίστηκε στην ΕΧΑΕ

Συνεχίζονται τα μπες-βγες

Συνεχίζονται τα μπες-βγες στην EXAE εν μέσω της δημόσιας πρότασης της Euronext.

Μόλις πριν λίγες ημέρες έκανε την εμφάνισή του ένα νέο fund από το Λονδίνο, το Sandgrove Capital Management, το οποίο πλέον ελέγχει το 5,04% των μετοχών μέσω equity swaps.

Παράλληλα, η Morgan Stanley αύξησε τη θέση της στο 3,52% από 2,65% προηγουμένως. Αντίθετα, η Jefferies μείωση το ποσοστό της κάτω του 0,8%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

