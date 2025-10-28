Χρηματιστήριο: Τα εταιρικά κέρδη που κεντρίζουν το ενδιαφέρον – Προσδοκίες και «στοιχήματα» για το 9μηνο

Στροφή στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου κάνουν οι εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις οικονομικές επιδόσεις των βασικότερων «παιχτών».

Άλλωστε, μέσω των επικείμενων ανακοινώσεων, η αγορά θα αποκτήσει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη άποψη για την κατεύθυνση και την πορεία της φετινής κερδοφορίας, η οποία μέχρι στιγμής κινείται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά ιστορικά υψηλά.

Coca Cola HBC, Prodea και Sarantis έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία, με το βασικό μενού να ακολουθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Φυσικά, βαρόμετρο συνιστούν οι τράπεζες, οι οποίες μην ξεχνάμε ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα στείλουν στο… ταμείο τους επενδυτές, χάρη στις αποκοπές των προσωρινών μερισμάτων για την τρέχουσα χρήση.

Με βάση το ισχύον καλεντάρι, η Eurobank ανοίγει την αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων την Πέμπτη (30/10), ενώ την Παρασκευή (31/10) έπεται η Τρ. Πειραιώς. Στις 6 Νοεμβρίου είναι η σειρά της Εθνικής Τράπεζας, με την Alpha Bank να παίρνει τη σκυτάλη στις 7 Νοεμβρίου. Τρ. Κύπρου και Optima Bank θα ακολουθήσουν στις 11 Νοεμβρίου, ενώ η Credia Bank κλείνει τα τραπεζικά μεγέθη στις 20 Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές διατηρούν την αισιοδοξία τους για τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου, ευελπιστώντας ότι θα δώσει συνέχεια στα εύρωστα στοιχεία του α’ εξαμήνου, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε καθαρή κερδοφορία 2,784 δισ. ευρώ (από 2,620 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Ενδιαφέρον έχουν και οι επιδόσεις των μη χρηματοπιστωτικών εισηγμένων. Ο ΟΛΠ, του οποίου τα μεγέθη ήδη κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ανακοινώνει στις 30 Οκτωβρίου.

Έπονται στις 3 Νοεμβρίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και στις 6 Νοεμβρίου οι Metlen και Titan Cement, οι οποίες στο α’ εξάμηνο είχαν επηρεαστεί από έκτακτες ζημιές, καταγράφοντας μειωμένη κερδοφορία.

Με προσμονή αναμένονται οι ενημερώσεις των Helleniq Energy και Austriacard στις 13 Νοεμβρίου, δεδομένου ότι οι διοικήσεις των δύο εισηγμένων έχουν προαναγγείλει ένα καλύτερο β’ εξάμηνο. Την ίδια ημέρα θα γίνουν και τα «αποκαλυπτήρια» του ΟΤΕ, ο οποίος πέραν των στοιχείων 9μήνου θα κάνει γνωστό και το ύψος του έκτακτου μερίσματος από την αποεπένδυση στη Ρουμανία.

Από εκεί και πέρα, στις 17 Νοεμβρίου είναι η σειρά της Lavipharm, η οποία καλείται να δώσει νέα διαπιστευτήρια για την πορεία ανάκαμψης. Στις 18 Νοεμβρίου έπεται η ΔΕΗ, με τη διοίκηση να έχει θέσει υψηλά τον πήχη των προσδοκιών όσον αφορά τα προσαρμοσμένα EBITDA (2 δισ. ευρώ στο 12μηνο).

Ακολουθούν οι Quest και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις 19 Νοεμβρίου, η Ideal Holdings στις 20 Νοεμβρίου και η Premia στις 21 Νοεμβρίου. Fourlis και Trade Estates, από την πλευρά τους, έχουν κυκλώσει την 25η και 18η Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Τέλος, ΟΠΑΠ και ΕΧΑΕ, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω των τελευταίων επιχειρηματικών εξελίξεων (συνένωση με Allwyn και δημόσια πρόταση από Euronext) θα ανακοινώσουν τα οικονομικά μεγέθη στις 19 και 24 Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Το καλεντάρι των εταιρικών μεγεθών του 9μήνου

• 30/10: Eurobank – ΟΛΠ

• 31/10: Τρ. Πειραιώς

• 3/11: ΔΑΑ

• 6/11: Metlen – ETE – Titan Cement

• 7/11: Alpha Bank

• 11/11: Τρ. Κύπρου – Optima Bank

• 13/11: Helleniq Energy – Austriacard – ΟΤΕ

• 17/11: Lavipharm

• 18/11: ΔΕΗ – Trade Estates

• 19/11: ΟΠΑΠ – Quest – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

• 20/11: Credia Bank – Ideal

• 21/11: Premia

• 24/11: ΕΧΑΕ

• 25/11: Fourlis

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)