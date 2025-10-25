Logo Image

Σταθεροποιητικές τάσεις

Σταθεροποιητικές τάσεις

Οριακές μεταβολές για δολάριο και ευρώ, με τα φώτα στα νέα macro

Σχεδόν στάσιμο παρέμεινε χθες το δολάριο, παρά την αρχική του πτώση μετά τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο του αναμενομένου τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας σταθερές τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3% σε ετήσια, ελαφρώς χαμηλότερα απ’ ό,τι περίμεναν αναλυτές. Ο δείκτης δολαρίου σταθεροποιήθηκε στις 98,96 μονάδες, αφού αρχικά υποχώρησε 0,2%. «Το δολάριο σημείωσε πτώση μετά τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, παρότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει ότι η Fed δεν θα μειώσει τα επιτόκια μόνο στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, αλλά και του Δεκεμβρίου», επισήμαναν αναλυτές. Με οριακές κινήσεις και το ευρώ, το οποίο κινήθηκε στο 1,1623 έναντι του δολαρίου, παρότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Οκτώβριο με ταχύτερο του αναμενομένου ρυθμό. Την ίδια ώρα, το καναδικό δολάριο υποχώρησε έναντι του αμερικανικού μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει κάθε εμπορική διαπραγμάτευση με τον Καναδά. Επίσης, το γιεν βρέθηκε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, στο 152,87 έναντι του δολαρίου.

