Το καναδικό δολάριο υποχωρεί καθώς η κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών τροφοδοτεί την απαισιοδοξία των επενδυτών

Το καναδικό δολάριο υποχώρησε έναντι του αμερικανικού ομολόγου του την Παρασκευή, καθώς οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Οτάβα και Ουάσιγκτον κατέρρευσαν και οι αγορές προσβλέπουν σε μια αναμενόμενη μείωση του επιτοκίου της Τράπεζας του Καναδά την επόμενη εβδομάδα.

Το καναδικό δολάριο διαπραγματευόταν 0,2% χαμηλότερα στα 1,4015 ανά δολάριο ΗΠΑ, ή 71,35 σεντς ΗΠΑ, αφού κινήθηκε σε ένα εύρος από 1,3975 έως 1,4039. Για την εβδομάδα, το νόμισμα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Καναδά για τις εμπορικές συναλλαγές που δεν έχουν πάει καλά, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, αφού ο Τραμπ διέκοψε τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Ο τίτλος του εμπορίου ενισχύει την απαισιοδοξία γύρω από το CAD και το θεμελιώδες υπόβαθρό του είναι ακόμα αρκετά αδύναμο, οπότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ευχαριστημένοι να αγοράζουν USD-CAD σε πτώσεις μέχρι η πλευρά της ανάπτυξης στον Καναδά να φαίνεται καλύτερη», δήλωσε ο Έρικ Νέλσον, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Wells Fargo Securities στο Λονδίνο.

Οι κερδοσκόποι έχουν αυξήσει τα αρνητικά στοιχήματα για το καναδικό δολάριο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύθηκαν πριν από το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Δεν νομίζω ότι ο πληθωρισμός από μόνος του θα βοηθήσει το καναδικό δολάριο», δήλωσε ο Νέλσον. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Τράπεζα του Καναδά θα μειώσει την επόμενη εβδομάδα, επομένως πιστεύω ότι το καναδικό δολάριο συνεχίζει να είναι καθυστερημένο».

Μείωση επιτοκίων

Η Τράπεζα του Καναδά θα μειώσει τον στόχο της για το επιτόκιο μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% στις 29 Οκτωβρίου για να υποστηρίξει μια αδύναμη οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Ο πληθωρισμός στον Καναδά αυξήθηκε στο 2,4% τον περασμένο μήνα από 1,9% τον Αύγουστο, αλλά θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένος γύρω από τη μέση του εύρους-στόχου 1%-3% της Τράπεζας της Κύπρου τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε μικρή μεταβολή έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, αφού τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ διατήρησαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε τροχιά μείωσης των επιτοκίων ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των καναδικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα σε όλη την καμπύλη, με το 10ετές ομόλογο να υποχωρεί κατά 2,6 μονάδες βάσης στο 3,077%.

Πηγή: Reuters