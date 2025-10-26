Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έδωσαν το σύνθημα της αντεπίθεσης

Μπορεί η συνεδρίαση της Παρακευής να είχε… άδοξο τέλος, αλλά το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να αποχαιρετήσει την εβδομάδα με μια αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης του +1,2%, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Το comeback εδράστηκε κατά κύριο λόγο σε μια επτάδα μετοχών της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είδαν τη μεταβολή στο πενθήμερο να φθάνει ακόμη και τα διψήφια επίπεδα.

Στην κορυφή βρέθηκε η τιμή της ΕΥΔΑΠ, η οποία αυξήθηκε κατά +11,1% από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή (20 – 24 Οκτωβρίου), με αποτέλεσμα να κλείσει στο ψυχολογικό όριο των 7 ευρώ (υψηλό ενός μήνα). Η επάνοδος της εισηγμένης, η οποία είχε πιεστεί σημαντικά το προηγούμενο διάστημα, σχετίζεται με τις προσδοκίες για πιθανές ανατιμήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης, στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για τη διαχείριση των υδάτων.

Εξίσου ικανοποιητική αποδείχθηκε η επίδοση της Titan Cement, η οποία διευρύνθηκε κατά +7,2% στο πενθήμερο, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τη σύγκλιση με το κρίσιμο σημείο των 40 ευρώ. Τα αισιόδοξα reports, οι προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών και η πιθανότητα επικαιροποίησης των μεσοπρόθεσμων στόχων έχουν αλλάξει προς το καλύτερο το κλίμα για τη βιομηχανική εταιρεία.

Από τους κερδισμένους της εβδομάδας δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι μετοχές του Ομίλου Στασινόπουλου. Η τιμή της Viohalco, παρά τη χθεσινή αναδίπλωση, «έφυγε» με αθροιστικά κέρδη +6,8%, ανεβαίνοντας προσωρινά σε νέα ιστορικά υψηλά (8,24 ευρώ).

Από κοντά ακολούθησε και η τιμή της Cenergy, η οποία είδε τη διακύμανση να καθορίζεται στο +4,5%, οδηγώντας τη μετοχή έως τα καλύτερα επίπεδα όλων των εποχών (13,86 ευρώ). Μην ξεχνάμε ότι οι δύο εισηγμένες καταγράφουν κέρδη +45,9% και +59,6%, αντίστοιχα, από τις αρχές του 2025.

Αναφορά θα πρέπει να γίνει και στη ΔΕΗ, η οποία διευρύνθηκε κατά +3,2% στο τελευταίο πενθήμερο, προσεγγίζοντας ξανά τις κορυφές των 14,79 ευρώ.

Στον τραπεζικό κλάδο, τώρα, ο βασικός «πρωταγωνιστής» ήταν η Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά +6,5% στο διάστημα 20 έως 24 Οκτωβρίου, κρατώντας την επαφή με τα πολυετή υψηλά των 3,8 ευρώ. Η πρόθεση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό ελέγχου στην ελληνική τράπεζα, οι προσδοκίες για τα μεγέθη του 9μήνου, η επικείμενη διανομή του ενδιάμεσου μερίσματος αλλά και η πιθανότητα ακόμη ενός deal στις τραπεζο-ασφάλειες έρχονται να παράσχουν πολύτιμα στηρίγματα.

Τέλος, η μετοχή της Helleniq Energy είδε την άνοδο της εβδομάδας να φθάνει στο +3,5%, εν όψει της έναρξης των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Κρήτης και της Πελοποννήσου (από κοινού με τη Chevron).

Οι μεταβολές των μετοχών από 20 έως 24 Οκτωβρίου

• ΕΥΔΑΠ +11,1%

• Τitan +7,2%

• Viohalco +6,8%

• Alpha +6,5%

• Cenergy +4,5%

• Helleniq Energy +3,5%

• ΔΕΗ +3,2%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)