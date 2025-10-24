Χρηματιστήριο: «Άτσαλη» επιστροφή των πωλητών – Πιέσεις σε Τράπεζες και Metlen

Σημάδια… κόπωσης εμφάνισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κυριαρχούν έναντι των αγοραστών, ψαλιδίζοντας αισθητά την εβδομαδιαία μεταβολή.

Οι επενδυτές έσπευσαν να αφομοιώσουν ένα σημαντικό μέρος των κεκτημένων του προηγούμενου τετραήμερου, τα οποία είχαν επαναφέρει την ισορροπία στο πρόσημο του Οκτωβρίου. Έτσι, η μεταβλητότητα παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, μην επιτρέποντας μια νέα κίνηση προς τις 2.100 μονάδες.

Πιο αναλυτικά, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αξιόλογη κάμψη κατά -1,32% και διαμορφώθηκε στις 2.011,41 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 27 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο τη Πέμπτης (2.038,38 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 34 μονάδες (από 2.011,41 έως 2.045,18 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 234,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 61,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Σε επίπεδο πενθήμερου, ο βασικός δείκτης της Αθήνας έγραψε το 4/5 και τερμάτισε στο +1,2%, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση του 2025 στο +37,5%.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Eurobank κινήθηκαν έντονα πτωτικά έως και -4%, ενώ νέες απώλειες της τάξης του -3% παρουσίασε η Metlen. Από την άλλη πλευρά, η Intralot κατάφερε να προσεγγίσει εκ νέου το 1,1 ευρώ, με την Quest Συμμετοχών να ενισχύεται κατά σχεδόν +3%.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος αποτελεί βαρόμετρο για την ψυχολογία των επενδυτών, έσπευσε να κατοχυρώσει τα πρόσφατα κέρδη, υποχωρώντας στο -2,39% και τις 2.291 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατρακύλησε στο -4,00% και τα 12,725 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο -3,57% και τα 3,375 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -0,92% και τα 7,08 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώθηκε ελαφρώς στο +0,28% και τα 3,59 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -2,01% και τα 7,80 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να οπισθοχωρεί στο -2,22% και τα 7,93 ευρώ. Στο -2,85% και το 1,502 ευρώ «έπαιξε» η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,45% και 5.078 μονάδες), η μετοχή της Metlen τέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών, καθώς έπεσε στο -3,41% και τα 42,5 ευρώ, έχοντας τζίρο άνω των 9,6 εκατ. ευρώ. Από τα χθεσινά ρεκόρ αναδίπλωσε η μετοχή της Viohalco (-0,9%), ενώ οι τιμές των Aegean Airlines, Motor Oil και Sarantis περιορίστηκαν από -1% έως -2%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ ανέκτησε τα 16 ευρώ, με τη μετοχή του ΟΠΑΠ να κινείται στο +0,55% και τα 18,3 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,66% και 2.794 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχώρισε στο +1,87% και το 1,09 ευρώ, επιχειρώντας να προσεγγίσει την τιμή της ΑΜΚ (1,10 ευρώ). Άνοδο στο +2,77% και τα 7,43 ευρώ παρουσίασε η μετοχή της Quest, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προθεσμία του πρώτου call option (31/10), το οποίο αφορά την πώληση του εναπομείναντος 80% στη γερμανική GLS έναντι 296 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο τίτλος του ΟΛΠ διευρύνθηκε στο +2,5% και τα 44,9 ευρώ, παρατείνοντας το χθεσινό ράλι (+5%). Στο +1,4% και τα 6,36 ευρώ έκλεισε η τιμή της ΕΧΑΕ. Αντίθετα, η μετοχή της Profile συρρικνώθηκε στο -1,88% και τα 7,30 ευρώ.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της EIS, η οποία αναρριχήθηκε στο +7,8% και το 1,686 ευρώ (υψηλό 9 ετών), στον απόηχο της απόφασης της διοίκησης για επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους. Το επίμαχο θέμα, μάλιστα, θα τεθεί προς ψήφιση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία προγραμματίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου. Ράλι έτρεξαν και οι τιμές των ΕΛΤΟΝ (+7,8%) – Unibios (+5,1%), οι οποίες αυξήθηκαν στο 1,93 και στα 2,85 ευρώ, αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 54 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 19 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,5 δισ. ευρώ.

Εβδομάδα… μισής ανάκαμψης στην Αθήνα

Συνολικά 4/5 ανοδικές συνεδριάσεις μέτρησε μέσα στην εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να ολοκληρώσει ένα θετικό πενθήμερο, ανακτώντας ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκίνησε από τις 1.987 μονάδες, έκλεισε σήμερα στις 2.011 μονάδες, αν και χθες βρέθηκε στις 2.038 μονάδες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αθροιστική μεταβολή να διαμορφωθεί στο +1,2%.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά πήρε… πίσω ένα τμήμα των ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο Γενικός Δείκτης κατρακύλησε απότομα από τις 2.110 μονάδες στις 1.987 μονάδες (-5,8%). Βέβαια, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αν δεν είχε μεσολαβήσει το σημερινό profit taking.

Επόμενο στοίχημα για την Αθήνα, σε κάθε περίπτωση, είναι η διάσπαση των αντιστάσεων, οι οποίες αφενός συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών), αφετέρου προλειαίνουν το έδαφος για την προσέγγιση των πρόσφατων κορυφών.

Το κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, βρίσκεται στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς καταλύτες: α) τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου και β) τις αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά τουλάχιστον +37% από τις αρχές του 2025, ενόσω το πρόσημο του Οκτωβρίου φαίνεται ότι θα κριθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα. Θα καταφέρει να κάνει το 12×12 ή έχει έρθει η ώρα της αναδίπλωσης έπειτα από 11 σερί ανοδικούς μήνες;

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν έναν ουσιαστικό δείκτη αξιολόγησης της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ (3% τον Σεπτέμβριο), τα οποία αφήνουν «ανοιχτό» τον δρόμο για νέα μείωση στα επιτόκια της Federal Reserve.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,08% και τις 574 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,10% και τις 24.237 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα θετικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς καταγράφουν άνοδο κατά τουλάχιστον +0,8%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)