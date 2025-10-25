Logo Image

Χρηματιστήριο: Το πισωγύρισμα της Εθνικής

Χρηματιστήριο: Το πισωγύρισμα της Εθνικής

Απώλειες -6,8% στο τελευταίο διήμερο

Ένα διήμερο έντονων ρευστοποιήσεων «τρέχει» η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία από τα 13,66 ευρώ έχει εκ νέου πέσει στα 12,72 ευρώ.

Οι αθροιστικές απώλειες ανέρχονται σε -6,8%, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή αξία στα 11,6 δισ. ευρώ.

Πάντως, το επόμενο διάστημα είναι «γεμάτο» για την τράπεζα, καθώς έπονται τα μεγέθη του 9μήνου, η αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος και οι πιθανές ανακοινώσεις για deal στον ασφαλιστικό τομέα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

