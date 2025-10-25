Logo Image

Χρηματιστήριο: Ο απρόσμενος «μποναμάς» για την Quest;

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ο απρόσμενος «μποναμάς» για την Quest;

Aφορά το 80% της ACS

Έναν απρόσμενο «μποναμά» ενδέχεται να λάβει μέσα στις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Quest Συμμετοχών, καθώς στα τέλη του Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία για το πρώτο call option, το οποίο αφορά την ACS.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γερμανοί, οι οποίοι πέρυσι απέκτησαν το 20% της εταιρείας κούριερ, έχουν το δικαίωμα στις 31/10 να πάρουν και το υπόλοιπο 80% στην προκαθορισμένη τιμή των 296 εκατ. ευρώ.

Εάν χαθεί η επικείμενη προθεσμία, τότε θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία στις 31 Οκτωβρίου του 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πέμπτος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας

Πέμπτος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube