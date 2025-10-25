Χρηματιστήριο: Ο απρόσμενος «μποναμάς» για την Quest;

Έναν απρόσμενο «μποναμά» ενδέχεται να λάβει μέσα στις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Quest Συμμετοχών, καθώς στα τέλη του Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία για το πρώτο call option, το οποίο αφορά την ACS.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γερμανοί, οι οποίοι πέρυσι απέκτησαν το 20% της εταιρείας κούριερ, έχουν το δικαίωμα στις 31/10 να πάρουν και το υπόλοιπο 80% στην προκαθορισμένη τιμή των 296 εκατ. ευρώ.

Εάν χαθεί η επικείμενη προθεσμία, τότε θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία στις 31 Οκτωβρίου του 2026.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)