Wall Street: Ανοδικά οι δείκτες μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

200 μονάδες ανεβαίνει ο Dow Jones

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Η Wall Street άνοιξε με κέρδη την Παρασκευή, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν την πεποίηση των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μπορεί να παραμείνει στην τροχιά μείωσης των επιτοκίων.

Ο  Dow Jones κέρδιζε κατά 228 μονάδες ή 0,5%. Ο S&P 500 στο +0,6% ανήλθε σε νέο ρεκόρ. Ο Nasdaq σημείωνε άνοδο 0,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία καθυστέρησαν λόγω του shutdown της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (όπως και αρκετά «μάκρο» στοιχεία), ο πληθωρισμός «έτρεξε» με ρυθμό χαμηλότερο των προβλέψεων, αλλά παραμένοντας πάνω από τον στόχο της Fed.

Σύμφωνα με τα  στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3%.

Μετά τα στοιχεία του ΔΤΚ, οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια και στις δύο εναπομείνασες συνεδριάσεις το 2025.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκε κάτω από το 4%.

