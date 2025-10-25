Χρηματιστήριο: Επιστρέφει στο «50άρι» η Unibios

Αφορμή για σχολιασμό, έπειτα από αρκετούς μήνες, δίνει η μετοχή της Unibios, η οποία χθες αναρριχήθηκε κατά τουλάχιστον +5,1%.

Επρόκειτο, μάλιστα, για την καλύτερη συνεδρίαση από τον Ιούλιο, κάτι το οποίο έχει επαναφέρει την αποτίμηση στην περιοχή των 50 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στα μέσα του μήνα η εισηγμένη «έκοψε» το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου του 0,025 ευρώ/μετοχή.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)