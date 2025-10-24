Έτοιμος να «φρενάρει» ο χρυσός μετά το ανοδικό σερί 9 εβδομάδων χάρη στην άντληση κερδών και την αισιοδοξία για τις εμπορικές συναλλαγές

Οι τιμές του χρυσού μειώθηκαν σχεδόν κατά 2% την Παρασκευή και ήταν έτοιμες να σπάσουν ένα ανοδικό σερί εννέα εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές κατέγραψαν κέρδη και ενδείξεις χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενόψει μιας βασικής έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Το spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,9% στα 4.047,30 δολάρια ανά ουγγιά στις 14:00(ώρα Ελλάδος), σημειώνοντας πτώση 4,8% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία πτώση από τον Νοέμβριο του 2024. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 2% στα 4.061,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι ράβδοι χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 55% φέτος, λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής, των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και των προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ. Οι τιμές spot έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.181,21 δολαρίων τη Δευτέρα, αφού ξεπέρασαν το όριο των 4.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά αυτόν τον μήνα. «Η άνοδος των τελευταίων εβδομάδων ήταν πολύ γρήγορη και οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η εμπορική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μπορεί να επιβραδυνθεί», δήλωσε ο Carlo Alberto De Casa, εξωτερικός αναλυτής στον τραπεζικό όμιλο Swissquote.

«Οι επενδυτές που έχουν πετύχει τεράστια κέρδη αποκομίζουν κέρδη ή τουλάχιστον μειώνουν την έκθεσή τους στον χρυσό».

Η επερχόμενη συνάντηση Τραμπ-Σι αμβλύνει τις αμφιβολίες για νέες εμπορικές εντάσεις

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, μειώνοντας τις αμφιβολίες για τη συνάντηση εν μέσω αυξημένων εμπορικών εντάσεων.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την τελευταία έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ, που αναμένεται στις 15:30(ώρα Ελλάδος), η οποία αναμένεται να δείξει σταθερή αύξηση των τιμών καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο.

Μειώσεις επιτοκίων από τη FED

Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Ο χρυσός συνήθως επωφελείται από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικών χρυσών νομισμάτων.

«Ακόμα κι αν προκύψουν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, η ευρύτερη τάση (για τον χρυσό) παραμένει σταθερά ανοδική, υποστηριζόμενη από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Ράσελ Σορ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Tradu.

Ο δείκτης του δολαρίου αυξήθηκε κατά 0,6% για την εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για τους άλλους κατόχους νομισμάτων.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 2,2% στα 47,83 δολάρια ανά ουγγιά και βρισκόταν σε καλό δρόμο για τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο, με πτώση 7,4% μέχρι στιγμής. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 2,6% στα 1.581,30 δολάρια την Παρασκευή και το παλλάδιο έχασε 4,1% στα 1.397,50 δολάρια.

Πηγή: Reuters