Χρηματιστήριο: Προβάδισμα του… profit taking – Πιέσεις σε Εθνική, Eurobank και Metlen

Σημάδια κόπωσης εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να ανακτούν το προβάδισμα έναντι των αγοραστών, μετά την τετραήμερη ανοδική αντίδραση.

Οι επενδυτές σπεύδουν να αφομοιώσουν ένα μέρος των κεκτημένων (+2,5% στην εβδομάδα), τα οποία έχουν επαναφέρει την ισορροπία στο πρόσημο του Οκτωβρίου. Βέβαια, η μεταβλητότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο, κάτι που βάζει «χαλινάρι» στην πορεία προς τις 2.100 μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει συγκρατημένη κάμψη κατά -0,65% και διαμορφώνεται στις 2.025,15 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 13 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο τη Πέμπτης (2.038,38 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 23 μονάδες (από 2.022,07 έως 2.045,18 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 81,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Eurobank κινούνται έντονα πτωτικά άνω του -2%, ενώ νέες απώλειες της τάξης του -2% παρουσιάζει η Metlen. Από την άλλη πλευρά, η Intralot επιχειρεί να προσεγγίσει εκ νέου το 1,1 ευρώ, ενώ η Quest Συμμετοχών ενισχύεται κατά σχεδόν +3%.

Αναδίπλωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος αποτελεί βαρόμετρο για την ψυχολογία των επενδυτών, σπεύδει να κατοχυρώσει τα πρόσφατα κέρδη, υποχωρώντας στο -1,36% και τις 2.316 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank αναδιπλώνει στο -2,66% και τα 3,407 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -2,45% και τα 12,93 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο -0,42% και τα 7,116 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξάνεται στο +0,19% και τα 3,607 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου οπισθοχωρεί στο -0,50% και τα 7,92 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να αντέχει στο +0,12% και τα 8,12 ευρώ. Στο -1,16% και το 1,528 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,76% και 5.114 μονάδες), η μετοχή της Metlen τίθεται εκ νέου στο στόχαστρο των πωλητών, καθώς πέφτει στο -2,09% και τα 43,08 ευρώ, έχοντας τζίρο άνω των 4,8 εκατ. ευρώ. Από τα χθεσινά ρεκόρ αναδιπλώνει η μετοχή της Viohalco (-1,5%), ενώ οι τιμές των Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Sarantis περιορίζονται από -1% έως -2%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύεται στο +0,5% και τα 16,05 ευρώ, με τη μετοχή του ΟΠΑΠ να κινείται στο +0,55% και τα 18,3 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,52% και 2.790 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει στο +1,1% και το 1,08 ευρώ, επιχειρώντας να προσεγγίσει την τιμή της ΑΜΚ (1,10 ευρώ). Άνοδο στο +2,9% και τα 7,4 ευρώ παρουσιάζει η μετοχή της Quest, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προθεσμία του πρώτου call option (31/10), το οποίο αφορά την πώληση του εναπομείναντος 80% στη γερμανική GLS έναντι 296 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο τίτλος του ΟΛΠ διευρύνεται στο +2,6% και τα 44,95 ευρώ, παρατείνοντας το χθεσινό ράλι (+5%). Αντίθετα, η μετοχή της Profile συρρικνώνεται στο -1,9% και τα 7,30 ευρώ.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της EIS, η οποία αναρριχάται στο +9,2% και το 1,708 ευρώ (υψηλό 9 ετών), στον απόηχο της απόφασης της διοίκησης για επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους. Το επίμαχο θέμα, μάλιστα, θα τεθεί προς ψήφιση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία προγραμματίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, 54 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,2 δισ. ευρώ.

Εβδομάδα ανάκαμψης στην Αθήνα

Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια αρκετά θετική εβδομάδα, ανακτώντας ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκίνησε από τις 1.987 μονάδες, βρίσκεται πλέον στις 2.038 μονάδες, καταγράφοντας μια αθροιστική μεταβολή της τάξης του +2,5%.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά έχει πάρει… πίσω ένα τμήμα των ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο Γενικός Δείκτης κατρακύλησε απότομα από τις 2.110 μονάδες στις 1.987 μονάδες (-5,8%).

Επόμενο στοίχημα για την Αθήνα είναι η διάσπαση των αντιστάσεων, οι οποίες αφενός συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών), αφετέρου προλειαίνουν το έδαφος για την προσέγγιση των πρόσφατων κορυφών.

Το κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, βρίσκεται στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς καταλύτες: α) τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου και β) τις αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά +38,7% από τις αρχές του 2025, ενόσω το πρόσημο του Οκτωβρίου φαίνεται ότι θα κριθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα. Θα καταφέρει να κάνει το 12×12 ή έχει έρθει η ώρα της αναδίπλωσης έπειτα από 11 σερί ανοδικούς μήνες;

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν έναν ουσιαστικό δείκτη αξιολόγησης της οικονομίας. Την ίδια στιγμή που στο επίκεντρο τίθενται και οι τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο των εμπορικών δασμών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,20% και τις 573 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να έπεται στο -0,07% και τις 24.190 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)