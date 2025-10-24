Χρηματιστήριο: Νευρικότητα με ισχνό προβάδισμα των αγοραστών

Επιφυλακτικά ανοδικά συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διαθέτουν οριακό προβάδισμα έναντι των πωλητών, θέτοντας τις βάσεις για ένα απολύτως θετικό 5X5 στην εβδομάδα.

Η ελληνική αγορά δείχνει να ανακάμπτει από τις πρόσφατες πιέσεις, επαναφέροντας μάλιστα, την ισορροπία στο πρόσημο του Οκτωβρίου. Βέβαια, η μεταβλητότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο, κάτι που βάζει «χαλινάρι» στην πορεία προς τις 2.100 μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή άνοδο κατά +0,25% και διαμορφώνεται στις 2.043,44 μονάδες, κερδίζοντας πέντε μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο τη Πέμπτης (2.038,38 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.038,37 έως 2.045,18 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες κινούνται σε σταθεροποιητικό επίπεδο, με την Eurobank να πέφτει κάτω των 3,5 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Intralot επιχειρεί να προσεγγίσει εκ νέου το 1,1 ευρώ, ενώ η Quest Συμμετοχών ενισχύεται κατά σχεδόν +2%.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος αποτελεί βαρόμετρο για την ψυχολογία των επενδυτών, είναι σχεδόν αμετάβλητος στην περιοχή των 2.350 μονάδων, καθώς κινείται στο +0,15% και τις 2.351 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank αναδιπλώνει στο -0,86% και τα 3,47 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο -0,03% και τα 3,599 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,14% και τα 7,156 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +0,53% και τα 13,325 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου είναι σταθερή στα 7,96 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +0,62% και τα 8,16 ευρώ. Στο +0,91% και το 1,564 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Credia Bank.

Εβδομάδα ανάκαμψης στην Αθήνα

Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια αρκετά θετική εβδομάδα, ανακτώντας ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκίνησε από τις 1.987 μονάδες, βρίσκεται πλέον στις 2.038 μονάδες, καταγράφοντας μια αθροιστική μεταβολή της τάξης του +2,5%.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά έχει πάρει… πίσω ένα τμήμα των ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο Γενικός Δείκτης κατρακύλησε απότομα από τις 2.110 μονάδες στις 1.987 μονάδες (-5,8%).

Επόμενο στοίχημα για την Αθήνα είναι η διάσπαση των αντιστάσεων, οι οποίες αφενός συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών), αφετέρου προλειαίνουν το έδαφος για την προσέγγιση των πρόσφατων κορυφών.

Το κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, βρίσκεται στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς καταλύτες: α) τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου και β) τις αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά +38,7% από τις αρχές του 2025, ενόσω το πρόσημο του Οκτωβρίου φαίνεται ότι θα κριθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα. Θα καταφέρει να κάνει το 12×12 ή έχει έρθει η ώρα της αναδίπλωσης έπειτα από 11 σερί ανοδικούς μήνες;

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία αποτελούν έναν ουσιαστικό δείκτη αξιολόγησης της οικονομίας. Την ίδια στιγμή που στο επίκεντρο τίθενται και οι τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο των εμπορικών δασμών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,30% και τις 576 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να έπεται στο +0,21% και τις 24.257 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)