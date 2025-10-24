Χρηματιστήριο: Η ανάκαμψη περνά από τις Τράπεζες

Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις μετρά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια αρκετά θετική εβδομάδα, ανακτώντας ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκίνησε από τις 1.987 μονάδες, βρίσκεται πλέον στις 2.038 μονάδες, καταγράφοντας μια αθροιστική μεταβολή της τάξης του +2,5%.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά έχει πάρει… πίσω ένα τμήμα των ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο Γενικός Δείκτης κατρακύλησε απότομα από τις 2.110 μονάδες στις 1.987 μονάδες (-5,8%).

Επόμενο στοίχημα για την Αθήνα είναι η διάσπαση των αντιστάσεων, οι οποίες αφενός συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (30 και 50 ημερών), αφετέρου προλειαίνουν το έδαφος για την προσέγγιση των πρόσφατων κορυφών.

Το κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, βρίσκεται στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς καταλύτες: α) τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου και β) τις αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά +38,7% από τις αρχές του 2025, ενόσω το πρόσημο του Οκτωβρίου φαίνεται ότι θα κριθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα. Θα καταφέρει να κάνει το 12×12 ή έχει έρθει η ώρα της αναδίπλωσης έπειτα από 11 σερί ανοδικούς μήνες;

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, την ίδια στιγμή που στο επίκεντρο τίθενται και οι τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο των εμπορικών δασμών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)