Παίρνουν φωτιά οι τιμές του πετρελαίου

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να πλήξει ευθέως τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία με κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil λειτουργεί σαν ηλεκτροσόκ για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι ροές ρωσικού αργού προς την Ασία «πάγωσαν», οι τιμές εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο και ο ΟΠΕΚ μπήκε σε κατάσταση επιφυλακής.

Το μήνυμα του Τραμπ προς τον Πούτιν είναι σαφές: η εποχή της ανοχής τελείωσε — και οι αγορές το νιώθουν ήδη. Το Brent κινείται κοντά στα 65 δολάρια/βαρέλι, με άνοδο περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) προσεγγίζει τα 62 δολάρια. Αν και τα επίπεδα αυτά παραμένουν συγκριτικά με άλλες εποχές χαμηλά, έρχονται να ανατρέψουν πλήρως τις έως τώρα εκτιμήσεις των ειδικών για υπερπροσφορά που θα βύθιζε τις τιμές.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ασία

Οι επιπτώσεις είναι άμεσες. Η Ινδία, ένας από τους βασικούς πελάτες της Μόσχας, βλέπει τις ροές ρωσικού αργού να καταρρέουν, ενώ κινεζικά κρατικά διυλιστήρια ακυρώνουν αγορές.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι αρκετές κινεζικές εταιρείες «παγώνουν» τις έκτακτες αγορές αργού τύπου ESPO, αναμένοντας οδηγίες από το Πεκίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συζητήσει το θέμα προσωπικά με τον Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα στη Σεούλ.

ΟΠΕΚ σε ετοιμότητα, Μόσχα σε άμυνα

Η παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο που η παγκόσμια προσφορά αυξάνεται.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚ είναι έτοιμος να αυξήσει την παραγωγή αν η αγορά το απαιτήσει, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για ανοδική πίεση στις τιμές.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αναγνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός της θα δεχθεί πλήγμα, αλλά σκοπεύει να επιστρατεύσει το δίκτυο εμπόρων και “σκιωδών” δεξαμενόπλοιων για να περιορίσει τις απώλειες.

Ευρωπαϊκή πίεση και νέα μέτωπα

Οι Βρυξέλλες ακολούθησαν, ανακοινώνοντας νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς· μόλις την Πέμπτη, το Κίεβο υποστήριξε ότι χτύπησε εγκατάσταση της Rosneft.

Η επιβολή κυρώσεων σηματοδοτεί εντυπωσιακή ανατροπή στη δυτική στρατηγική. Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. επιδίωκαν να περιορίσουν τα ρωσικά έσοδα με ανώτατα όρια τιμών, αποφεύγοντας ωστόσο διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Πλέον, η λογική της “ήπιας πίεσης” δίνει τη θέση της στη σκληρή αντιπαράθεση – με κίνδυνο για νέο άλμα στις τιμές.

Αγορές σε ένταση

Το λεγόμενο prompt spread του Brent – η διαφορά τιμής μεταξύ του τρέχοντος συμβολαίου και του επόμενου – διευρύνθηκε απότομα, ένδειξη ότι η αγορά επιστρέφει σε καθαρά ανοδική δομή (backwardation).

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν τα δεδομένα ναυσιπλοΐας δείξουν επιβράδυνση στις ρωσικές εξαγωγές, το πετρέλαιο θα μπορούσε να δει μια δεύτερη, ακόμη πιο απότομη άνοδο.

Οι κυρώσεις στον ενεργειακό πυρήνα της Ρωσίας δεν πλήττουν μόνο τη Μόσχα – αναδιατάσσουν ολόκληρο το παγκόσμιο ενεργειακό σκηνικό.

Αν η Ρωσία αντέξει ή αν τελικά στραφεί πιο έντονα προς την Ασία, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο βέβαιο είναι πως, από τη Wall Street μέχρι το Ριάντ, όλοι ξαναμετρούν τα βαρέλια τους.