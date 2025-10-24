Μικρή ενίσχυση του δολαρίου

Ελαφρά άνοδο σημείωσε χθες το δολάριο έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών του, ειδικά του γιεν, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τη δημοσιοποίηση, με καθυστέρηση, των στοιχείων για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, εν μέσω shutdown, ενώ προσπαθούν να αποτιμήσουν τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές Rosneft και Lukoil, που ώθησαν σε ράλι τις τιμές πετρελαίου.

Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά 0,45% έναντι του γιεν με την ισοτιμία στο 152,64, ενώ ο δείκτης δολαρίου κινείτο στο επίπεδο των 99 μονάδων με οριακή άνοδο 0,11%.

Οι νέες κυρώσεις άσκησαν πιέσεις στο γιεν, καθώς και σε άλλα νομίσματα που είναι συνδεδεμένα με τις εισαγωγές πετρελαίου, ανέφερε ο Μαρκ Τσάντλερ, στρατηγικός αναλυτής της Bannockburn Capital Markets. Από την άλλη, η άνοδος των τιμών πετρελαίου έφερε κέρδη 0,37% στη νορβηγική κορόνα έναντι του δολαρίου.

Το ευρώ προσπάθησε να σταθεροποιηθεί γύρω από το 1,16 έναντι του δολαρίου, ενώ η στερλίνα κινήθηκε στο 1,333 έναντι του δολαρίου, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Τετάρτης, στον απόηχο των κατώτερων του αναμενομένου στοιχείων για τον πληθωρισμό στη Βρετανία που έκαναν τις αγορές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για νέα επιτοκιακή μείωση από την Τράπεζα της Αγγλίας.