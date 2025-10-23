Αύξηση σχεδόν 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 5% την Πέμπτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους μεγάλους Ρώσους προμηθευτές Rosneft και Lukoil λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, διευρύνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,99 δολάρια, ή 4,8%, στα 65,58 δολάρια το βαρέλι στις 16:30(ώρα Ελλάδος), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,93 δολάρια, ή 5%, στα 61,43 δολάρια.

Πολλαπλές εμπορικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αναστείλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης από τις δύο εταιρείες, παρέχοντας περαιτέρω ώθηση στις τιμές.

Ωστόσο, οι τιμές μείωσαν κάποια κέρδη μετά τη δήλωση του υπουργού πετρελαίου του Κουβέιτ ότι ο ΟΠΕΚ θα είναι έτοιμος να αντισταθμίσει οποιαδήποτε έλλειψη στην αγορά με την άρση των περικοπών στην παραγωγή.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σημαίνουν ότι τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία, σημαντικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να αναλάβουν περαιτέρω δράση, καθώς κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει αμέσως σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού Brent μετατράπηκαν σε backwardation, καθώς το συμβόλαιο του Brent πρώτου μήνα διαπραγματεύτηκε σχεδόν 2 δολάρια το βαρέλι πάνω από το συμβόλαιο για παράδοση σε έξι μήνες.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων των ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, με υποστήριξη από μια απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στην Ινδία

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και από το αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση μετά τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τα ινδικά διυλιστήρια είναι πιθανό να περιορίσουν απότομα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω των νέων κυρώσεων, δήλωσαν πηγές του κλάδου την Πέμπτη.

Η ιδιωτική Reliance Industries, ο κορυφαίος Ινδός αγοραστής ρωσικού αργού, σχεδιάζει να μειώσει ή να σταματήσει εντελώς αυτές τις εισαγωγές, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός στην αγορά σχετικά με το εάν οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε μια θεμελιώδη μετατόπιση της προσφοράς και της ζήτησης.

«Μέχρι στιγμής, σχεδόν όλες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν έχουν ως επί το πλείστον επηρεάσει ούτε τους όγκους που παράγει η χώρα ούτε τα έσοδα από το πετρέλαιο», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι.

Οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά μετά την αύξηση της παραγωγής του OPEC+ περιόρισαν τα κέρδη του αργού πετρελαίου την Πέμπτη. Η UBS αναμένει ότι το Brent θα παραμείνει μεταξύ 60 και 70 δολαρίων.

Από την πλευρά της ζήτησης, τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα διύλισης και η ζήτηση ενισχύθηκαν, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Πηγή: Reuters