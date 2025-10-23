Την 4η σερί θετική συνεδρίαση συμπλήρωσε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις, παρά τον μειωμένο τζίρ, να αντισταθμίζουν το profit taking.

Η ελληνική αγορά, μ’ αυτό τον τρόπο, έδωσε συνέχεια στην ανοδική αντίδραση, αν και η μεταβλητότητα δεν επέτρεψε στους αγοραστές να διεκδικήσουν την επάνοδο στις 2.040 μονάδες, οι οποίες αποτελούν τον επόμενο στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρή άνοδο κατά +0,22% και διαμορφώθηκε στις 2.038,38 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 4,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.033,97 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 21 μονάδες (από 2.023,48 έως 2.044,20 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 209,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Jumbo αναδίπλωσαν κατά σχεδόν -3% και -2%, αντίστοιχα, ενώ απώλειες της τάξης του -1% εμφάνισαν οι ΟΠΑΠ και Intralot. Από την άλλη πλευρά, Alpha και Κύπρου διευρύνθηκαν άνω του +2%, με την Eurobank να έπεται στο +1%.

«Μοιρασιά» στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην πορεία ανάκαμψης της τρέχουσας εβδομάδας, έσπευσε να κατοχυρώσει τα πρόσφατα κέρδη, υποχωρώντας ελαφρώς στο -0,11% και τις 2.347 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αναδίπλωσε στο -2,96% και τις 13.255 μονάδες, καθώς στο επίκεντρο τέθηκαν τα σενάρια για άμεσο deal στον ασφαλιστικό κλάδο. Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 7,146 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Alpha Bank τερμάτισε στο +2,10% και τα 3,6 ευρώ, καθώς το γεγονός ότι η UniCredit μοιάζει έτοιμη να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της (προς το 30%), έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +1,07% και τα 3,5 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνθηκε στο +2,31% και τα 7,96 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να πέφτει οριακά στο -0,25% και τα 8,11 ευρώ. Στο +2,11% και το 1,546 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,27% και 5.153 μονάδες), η μετοχή της Cenergy εκτοξεύθηκε στο +3,1% και τα 13,86 ευρώ, γράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, χάρη στο report της NBG Securities (τιμή – στόχος 15,4 ευρώ). Ανοδικά στο +1,8% και τα 8,24 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Viohalco (νέο ρεκόρ), ενώ η τιμή της Motor Oil, ωφελούμενη από την αύξηση του πετρελαίου, αναρριχήθηκε στο +3,2% και τα 25,5 ευρώ. Νέα βελτίωση παρατηρήθηκε στον τίτλο της ΕΥΔΑΠ, η οποία έκλεισε στο +4,48% και τα 7,00 ευρώ, ενόσω η αγορά περιμένει τα νεότερα από το μέτωπο των τιμολογίων. Αντίθετα, η μετοχή της Jumbo οπισθοχώρησε στο -1,9% και τα 27,06 ευρώ, με τον ΟΠΑΠ να χάνει -1,1% και να γυρίζει στα 18,2 ευρώ. Η μετοχή της Metlen έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 44,00 ευρώ, παρότι η διοίκηση ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση φ/β στη Νότια Κορέα, ισχύος 42 MW. Η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία χθες βούλιαξε κατά -3% λόγω του αντικτύπου από το deal με την Coca Cola Beverages Africa, ανέκαμψε οριακά στο +0,7% και τα 39,9 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,16% και 2.775 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΠ έκανε ράλι στο +5,1% και τα 43,8 ευρώ, ανακόπτοντας το σερί των έξι διαδοχικών αρνητικών κλεισιμάτων, με τις μετοχές των Alumil και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να έπονται στο +2% και +1,1%, αντίστοιχα. Οι τιμές των Quest Συμμετοχών και Profile ενισχύθηκαν κατά περίπου +1%, ενώ η μετοχή της Κρι Κρι πέτυχε τη 10η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, φθάνοντας στα 19,06 ευρώ (+0,7%), εν μέσω των προσδοκιών για τα οικονομικά μεγέθη του β’ εξαμήνου. Αντίθετα, η μετοχή της Intralot έδωσε συνέχεια στην καθοδική κίνηση, υποχωρώντας στο -1,1% και το 1,07 ευρώ, με τις Ελλάκτωρ και Fourlis να χάνουν τουλάχιστον -2%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 45 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 21 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 138,9 δισ. ευρώ.

Χτίζει momentum εν όψει μερισμάτων και κερδών

Τέσσερις σερί θετικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω την έντονα καθοδική κίνηση της προηγούμενης εβδομάδας.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης, παρά τη διάχυτη μεταβλητότητα της ημέρας, βρίσκεται πλέον στις 2.038 μονάδες, ανεβάζοντας άνω του +2,5% τη αθροιστική άνοδο του τετραημέρου.

Επόμενο βήμα είναι η διάσπαση των 2.040 – 2.050 μονάδων, οι οποίες συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (50 και 30 ημερών), ενώ στο βάθος υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να φανούν ακόμη και οι 2.100 μονάδες.

Το πώς θα πορευτούν οι τραπεζικές μετοχές συνιστά τον βασικό καταλύτη, ιδίως από τη στιγμή που σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων αλλά και οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα έχει και η δυναμική της αντίδρασης σε επιλεγμένες μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες για διάφορους λόγους είχαν βρεθεί (ΟΠΑΠ, Metlen, Titan Cement) ή εξακολουθούν να βρίσκονται (Coca Cola HBC) στο στόχαστρο των πωλητών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα «φρέσκα» εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής εμπιστοσύνης. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι ενημερώσεις των Kering, Roche, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systemes, Antofagasta, Nokia, Lloyds κ.α.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,39% και τις 574 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να έπεται στο +0,06% και τις 24.165 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, παρά την επαναφορά των ανησυχιών για τους δασμούς.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)