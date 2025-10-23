Wall Street: Συγκρατημένη άνοδος με το βλέμμα στα εταιρικά κέρδη

Ήπια κέρδη καταγράφει το Χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται μια σειρά από τριμηνιαίες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών από την Tesla και την IBM.

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,18%, ενώ ο S&P500 0,31%. Στο +0,3% ο Nasdaq.

Οι κινήσεις έρχονται μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψαν οι τρεις κύριοι δείκτες στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον S&P 500 να χάνει περίπου 0,5% και τον Dow να υποχωρεί 334 μονάδες, ή 0,7%. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,9%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδια για τον περιορισμό των εξαγωγών προς την Κίνα που πραγματοποιούνται με αμερικανικό λογισμικό.

Αυτά τα σχέδια θα βασιστούν στη δήλωση του Τραμπ πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν περιορισμούς στις εξαγωγές έως την 1η Νοεμβρίου σε «οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά».

Πτώση για την Tesla

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες.

Η Tesla – η οποία ήταν αυτή που δημοσίευσε πρώτη τις ανακοινώσεις από τους “Magnificent Seven” – είδε τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 4% λόγω των μικτών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Η IBM έχασε 5% αφού η τεχνολογική εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street, αλλά ανακοίνωσε έσοδα από το λογισμικό.

Ράλι 10% καταγράφουν οι μετοχές της Kering, χάρη στη βελτιωμένη εικόνα της Gucci. Ο γαλλικός γίγαντας ειδών πολυτελείας – του οποίου τα brands περιλαμβάνουν τις Gucci, Saint Laurent και Balenciaga – ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισ. ευρώ (3,97 δισεκατομμύρια δολάρια) για το γ’ τρίμηνο.

