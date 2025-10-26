Σάμι Φάις: Ένα comeback που περιμένει… δικαίωση – H βουτιά κατά -30% και το παιχνίδι που γυρίζει (;)

Έξι μήνες παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αισίως συμπληρώσει ο Σάμι Φάις, αλλά ακόμη δεν φαίνεται να έχει πείσει τους επενδυτές για τη δυναμική και την προοπτική του Ομίλου του.

Και μπορεί ο ίδιος να θεωρείται ένα από τα «βαριά» και ιστορικά ονόματα στον κλάδο του λιανεμπορίου (και όχι μόνο), αλλά αυτό από μόνο του δεν μοιάζει ικανό να συγκινήσει την εγχώρια κεφαλαιαγορά -τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος μέσω της Fais Group υλοποιεί το προσωπικό του comeback, αφήνοντας πίσω τόσο τις χρυσές εποχές της Elmec Sport στη δεκαετία του ’90, όσο και τη δυσάρεστη υπόθεση των Μακεδονικών Κλωστηρίων στη «φούσκα» του ’99, βλέπει τη μετοχή της εταιρείας του να υποχωρεί κατά τουλάχιστον -30% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής του Απριλίου (έκανε ντεμπούτο στα 4,7 ευρώ).

Αυτό, όπως είναι εύλογο, έχει «ψαλιδίσει» τη χρηματιστηριακή αξία της Fais Group κάτω των 150 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας την εισηγμένη στη λίστα των φετινών… απογοητεύσεων της Λεωφόρου Αθηνών (το -30% είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση σε όλο το ταμπλό).

Το πρόβλημα για τον Σάμι Φάις, o οποίος ξεκίνησε το εγχείρημα της Fais Group λίγο μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, φαίνεται να σχετίζεται με τις διαδοχικές και αλλοπρόσαλλες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι είναι δέσμιοι των πληθωριστικών πιέσεων.

Εξ ου και η στασιμότητα στον κύκλο εργασιών της εισηγμένης, ο οποίος σε επίπεδο α’ εξαμήνου έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (από 99,7 σε 100,7 εκατ. ευρώ), την ίδια στιγμή που η καθαρή κερδοφορία συρρικνώθηκε κατά -44% (από 5,8 σε 3,3 εκατ. ευρώ).

Η επόμενη ημέρα

Παρ’ όλα αυτά, ο επιχειρηματίας συνεχίζει τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες αντιστροφής της μέχρι στιγμής αρνητικής εικόνας.

Το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, τα νέα καταστήματα Chloe και Jimmy Choo στο «City Link», η επέκταση της συνεργασίας με την Kiko Milano σε Τσεχία και Σλοβακία, η συμφωνία μίσθωσης της Αγοράς Μοδιάνο στην Ergon και η εδραίωση στον χώρο της Harley-Davidson αποτελούν ενέργειες, οι οποίες κινούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Σάμι Φάις εμφανίζεται περισσότερος αισιόδοξος για το επόμενο έτος (χρήση 2026), όταν αναμένεται να αποτυπωθεί ευκρινέστερα ο θετικός αντίκτυπος από την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής, τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και τον περιορισμό του δανεισμού.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)