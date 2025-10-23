Η JP Morgan προβλέπει ότι ο χρυσός θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 5.055 δολάρια/ουγγιά μέχρι τα τέλη του 2026

Η JP Morgan προέβλεψε σήμερα ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 5.055 δολάρια/ουγγιά μέχρι το δ΄ τρίμηνο του 2026.

Η εκτίμησή της βασίζεται σε υποθέσεις ότι η ζήτηση των επενδυτών και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 566 τόνοι ανά τρίμηνο το επόμενο έτος.

«Με τον χρυσό να είναι η μεγαλύτερη πεποίθησή μας όλο το χρόνο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι έχει ακόμη υψηλότερα κέρδη καθώς μπαίνουμε σε έναν κύκλο περικοπών από την Fed», ανέφερε η JP Morgan σε σημείωμά της.

Πηγή: Reuters