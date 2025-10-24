Χρηματιστήριο: Το… double score της Foodlink και ο δρόμος προς την Κύρια Αγορά

Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει η μετοχή της Foodlink στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., η οποία έχει καταφέρει να διπλασιάσει την αξία της μέσα στο 2025.

Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης ανέρχεται πλέον στα 35 εκατ. ευρώ, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται στο +138%.

Άλλωστε, μετά τις Real Consulting και ONYX, δεν αποκλείεται να είναι η επόμενη, η οποία θα κάνει τη διαδρομή της μετάταξης προς την Κύρια Αγορά.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)