Χρηματιστήριο: Ο καταλύτης για νέα άνοδο στη Cenergy

Υψηλότερα θέτει η NBG Securities τον πήχη για τη Cenergy, με τη νέα τιμή – στόχο να διαμορφώνεται στα 15,4 ευρώ από 13,5 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, «κλειδί» για την περαιτέρω βελτίωση της αποτίμησης, παρά την ισχυρή άνοδο του 2025 (+46%), αποτελεί η θετική επίπτωση από την επέκταση στις ΗΠΑ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί στο ταμπλό.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)