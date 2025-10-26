Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Η ευχάριστη έκπληξη στον δανεισμό των μικρομεσαίων

Μία ευχάριστη έκπληξη προκύπτει από την ανάλυση των περιοδικών ισολογισμών του α’ εξαμήνου, η οποία μαρτυρά μια αισθητή μείωση τόσο του συνολικού, όσο και του καθαρού δανεισμού στις μικρές και μεσαίες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αυτό αμέσως καθιστά πιο «υγιή» αλλά και πιο «τακτοποιημένη» τη βασική ραχοκοκαλιά της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, κάτι που έρχεται να επιτείνει την ανθεκτική εικόνα των περισσότερων «παιχτών».

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων σε 71 εισηγμένες της Κύριας Αγοράς, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες Υψηλής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., ο συνολικός δανεισμός για το α’ εξάμηνο του 2025 (συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων μίσθωσης) ανέρχεται σε 2,615 δισ. ευρώ και είναι μειωμένος κατά -5,6% ή κατά -157 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση στο τέλος του 2024 (2,773 δισ. ευρώ).

Ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, όμως, προκύπτει στο μέτωπο του καθαρού δανεισμού (συνολικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα assets), ο οποίος στο πρώτο μισό του έτους διαμορφώνεται σε 1,553 δισ. ευρώ έναντι 1,721 δισ. ευρώ πέρυσι. Πρόκειται για μια κάμψη -9,7% ή -167 εκατ. ευρώ.

Από τις επιμέρους εισηγμένες, η Premia Properties παρουσιάζει τα υψηλότερα νούμερα με συνολικό δανεισμό 336,2 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 323,6 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν η Trastor με 328,1 και 311,2 εκατ. ευρώ, το Ιατρικό Αθηνών με 165,4 και 139,4 εκατ. ευρώ, η ΒΙΟΤΕΡ με 133,7 και 133,3 εκατ. ευρώ, η BriQ με 124,6 και 117,4 εκατ. ευρώ, η ΕΛΙΝΟΙΛ με 117,1 και 101,3 εκατ. ευρώ, και η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ με 102,2 και 85,0 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω επτά εταιρείες, όπως είναι εύλογο, έχουν στα «χέρια» τους και το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού χρέους από την ομάδα των «71».

Οι… αδάνειστοι

Από εκεί και πέρα, αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν έξι εισηγμένες, των οποίων ο συνολικός δανεισμός είναι μηδενικός. Πρόκειται για τις ΕΛΒΕ, ΙΛΥΔΑ, Interlife, ΕΥΑΘ, Καρέλιας και Alpha Real Estate.

Παράλληλα, ο επενδυτής συναντά επιπλέον 12 εταιρείες, των οποίων ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα αντισταθμίζουν με το παραπάνω τις υποχρεώσεις προς τράπεζες και μισθώσεις. Σ’ αυτήν την υπο-ομάδα συμπεριλαμβάνονται οι Πλαστικά Κρήτης, As Company, Alter Ego, Τεχνική Ολυμπιακή, Orilina, Mevaco, Performance Technologies, Moda Bagno, Centric, ΕΚΤΕΡ, Real Consulting, ΕΛΒΕ.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 18 μικρομεσαίοι «παίχτες» είναι στην ουσία… αδάνειστοι.

Πίνακας*

*σε εκατ. ευρώ

