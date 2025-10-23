Δυσαρέσκεια Πεκίνου για τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Το Πεκίνο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Lukoil και Rosneft.

«Η Κίνα είναι συστηματικά αντίθετη προς τις μονομερείς κυρώσεις που δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα είναι ο πρώτος αγοραστής των ρωσικών υδρογονανθράκων στον κόσμο, περιλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

19ο πακέτο από την ΕΕ

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε κυρώσεις κατά εταιρειών σε πολλές τρίτες χώρες, ανάμεσά τους και η Κίνα, στις οποίες προσάπτει ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στη μεταφορά τεχνολογίας, κυρίως στον τομέα της παραγωγής των drones.

«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και την δριμεία αντίθεσή της. Εχει ήδη απευθύνει επίσημες διαμαρτυρίες στην ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος καταγγέλλοντας ως «παράνομες» τις κυρώσεις κατά των κινεζικών εταιρειών.

«Η πλειονότητα των χωρών, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκές χώρες, διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση σε θέση να κάνει ανάρμοστες υποδείξεις για τις συναλλαγές και την κανονική συνεργασία ανάμεσα σε κινεζικές και ρωσικές εταιρείες», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η Κίνα ζητά συστηματικά την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας «όλων των χωρών», και, εξ αντανακλάσεως, και της Ουκρανίας.

Ομως δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη ρωσική εισβολή και οι δυτικές χώρες κατηγορούν το Πεκίνο ότι προσφέρει στη Μόσχα κρίσιμη οικονομική υποστήριξη για την συνέχιση του πολέμου.

«Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση να σταματήσει να καθιστά την Κίνα θέμα αντιπαράθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.