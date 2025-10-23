Kering: Ράλι 9% χάρη στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της Gucci

Οι μετοχές της Kering, ιδιοκτήτριας της Gucci, κατέγραψαν ράλι άνω του 9% την Πέμπτη, καθώς παρά τη μείωση των πωλήσεων της εταιρείας, τα τριμηνιαία κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Ο γαλλικός γίγαντας ειδών πολυτελείας – του οποίου οι μάρκες περιλαμβάνουν τις Gucci, Saint Laurent και Balenciaga – ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,97 δισεκατομμύρια δολάρια) για το γ’ τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 5% σε συγκρίσιμη βάση από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αυτό αντιστοιχεί σε βελτίωση από το δεύτερο τρίμηνο, όταν οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις της Gucci, της μεγαλύτερης μάρκας της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις βελτιώσεις σε ορισμένους από τους μικρότερους οίκους της να μετριάζουν το πλήγμα για την Kering. Συγκριτικά, το προηγούμενο τρίμηνο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 25%.

Οι πωλήσεις του ομίλου αναμενόταν να φτάσουν τα 3,31 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, σύμφωνα με μια εκτίμηση της FactSet, με τις πωλήσεις της Gucci – οι οποίες συνήθως αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων της Kering – να προβλέπονται στα 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Kering παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Luca de Meo σε δήλωση παράλληλα με τα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι «η απόδοση του γίγαντα πολυτελών ειδών στο τρίτο τρίμηνο, ενώ αντιπροσωπεύει μια σαφή διαδοχική βελτίωση, παραμένει πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Kering ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τη μονάδα ομορφιάς της στην L’Oreal για 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο De Meo επιδιώκει να μειώσει τα χρέη της εταιρείας και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις βασικές της δραστηριότητες μόδας.

Το πρωί της Πέμπτης, η Deutsche Bank αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την Kering κατά 3,4% στα 300 ευρώ.