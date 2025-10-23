Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στην Αθήνα

Στασιμότερα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις πέριξ των 2.030 – 2.035 μονάδων.

Η ελληνική αγορά, η οποία μετρά τρία σερί ανοδικά κλεισίματα, ευθυγραμμίζεται με το κλίμα… αναμονής στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι traders να βρίσκονται σε αναζήτηση κατεύθυνσης, αφομοιώνοντας εν μέρει τα πρόσφατα κεκτημένα.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης είναι σχεδόν σταθερός στις 2.034,16 μονάδες, έχοντας ανεπαίσθητη μεταβολή σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.033,97 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε δύο μονάδες (από 2.033,12 έως 2.035,97 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Πειραιώς αναδιπλώνουν ελεγχόμενα κάτω του -1%, ενώ Metlen και ΟΠΑΠ συνεχίζουν την ανοδική αντίδραση. Η Coca Cola HBC, από την πλευρά της, εξακολουθεί να είναι εγκλωβισμένη στη μεταβλητότητα εν μέσω των εκτιμήσεων για τον αντίκτυπο του mega-deal με την CCBA.

Profit taking στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην πορεία ανάκαμψης της τρέχουσας εβδομάδας, σπεύδει να κατοχυρώσει τα πρόσφατα κέρδη, υποχωρώντας στο -0,25% και τις 2.344 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αναδιπλώνει στο -0,62% και τις 13.575 μονάδες, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο -0,39% και τα 7,12 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,31% και τα 3,537 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,46% και τα 3,479 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου περιορίζεται στο -0,77% και τα 7,72 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο -0,37% και τα 8,10 ευρώ. Στο -1,06% και το 1,498 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Χτίζει momentum εν όψει μερισμάτων και κερδών

Τρεις σερί θετικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω την έντονη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενισχύθηκε περαιτέρω κατά +0,73% και έκλεισε στις 2.033 μονάδες, ανεβάζοντας στο +2,3% τη συνολική άνοδο του τριημέρου.

Επόμενο βήμα είναι η διάσπαση των 2.040 – 2.050 μονάδων, οι οποίες συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (50 και 30 ημερών), ενώ στο βάθος υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να φανούν ακόμη και οι 2.100 μονάδες.

Το πώς θα πορευτούν οι τραπεζικές μετοχές συνιστά τον βασικό καταλύτη, ιδίως από τη στιγμή που σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων αλλά και οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα έχει και η δυναμική της αντίδρασης σε επιλεγμένες μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες για διάφορους λόγους είχαν βρεθεί (ΟΠΑΠ, Metlen) ή εξακολουθούν να βρίσκονται (Coca Cola HBC) στο στόχαστρο των πωλητών.

Σήμερα, στο μεταξύ, η προσοχή των επενδυτών εστιάζει στη Sarantis, η οποία πριν λίγο ανακοίνωσε τα μεγέθη του 9μηνου. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 448,5 εκατ. ευρώ (-0,8%), τα EBITBA βελτιώθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ (+7,9%), ενώ τα κέρδη ΕΒΙΤ αυξήθηκαν στα 51,7 εκατ. ευρώ (+7,4%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα «φρέσκα» εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής εμπιστοσύνης. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι ενημερώσεις των Kering, Roche, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systemes, Antofagasta, Nokia, Lloyds κ.α.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,27% και τις 573 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να έπεται στο +0,14% και τις 24.185 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)