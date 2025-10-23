Ευ. Μυτιληναίος στο BBC: Γιατί η Metlen επέλεξε το Λονδίνο – Ηχηρό καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εκτιμά ότι «το ρεύμα αλλάζει» για τη βρετανική αγορά, μετά την περίοδο αβεβαιότητας που ακολούθησε το Brexit. Παρά το κύμα εταιρικών μετακινήσεων προς τις ΗΠΑ, τονίζει ότι το Λονδίνο παραμένει το καλύτερο πολιτισμικό και επιχειρηματικό ταίρι για την εταιρεία του – αλλά και ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά την ενεργειακή της πολιτική.

Σε δηλώσεις του στο BBC ο επικεφαλής της Metlen υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «το πιο ελκυστικό μέρος για να εισαχθούν οι μετοχές» του ελληνικού κολοσσού ενέργειας και μετάλλων.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι μετά από μια «δύσκολη περίοδο» όπου το Λονδίνο φαινόταν λιγότερο ελκυστικό λόγω του Brexit, «η παλίρροια αλλάζει».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τη γενικευμένη ανησυχία για τη μετακίνηση μεγάλων βρετανικών εταιρειών σε ξένες αγορές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τους πελάτες σε Βρετανία και ηπειρωτική Ευρώπη και ότι «οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης».

Από την Αθήνα στον FTSE 100

Η Metlen, που απασχολεί σχεδόν 10.000 εργαζομένους σε 40 χώρες, εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο.

Με αποτίμηση άνω των 5 δισ. λιρών εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100 των πλέον πολύτιμων εισηγμένων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες εταιρείες όπως η ARM Holdings, η Flutter και η BHP εγκατέλειψαν το Λονδίνο για Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ή Αυστραλία, ενώ φήμες εξακολουθούν να περιβάλλουν κολοσσούς όπως η Shell και η AstraZeneca.

«Το Λονδίνο είναι το φυσικό μας περιβάλλον»

Ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι, αν και οι αποτιμήσεις στις ΗΠΑ είναι συχνά υψηλότερες, η επιλογή του Λονδίνου βασίστηκε σε πολιτισμικούς και επιχειρηματικούς λόγους.

«Οι περισσότεροι από τους ανώτερους στελέχους μας ξεκίνησαν στην Αγγλία», δήλωσε. «Νιώθουν σαν στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται εδώ και το υπόλοιπο στην Ευρώπη — ελάχιστα συνδεδεμένο με τις ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι «υπερπλήρη» και ότι «δεν πιστεύω πως θα υπήρχε το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία εκεί».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έδειχνε «παραμελημένο» στα χρόνια μετά το Brexit, αλλά καμία ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική πρωτεύουσα δεν κατάφερε να το ξεπεράσει.

«Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να πάρουν την πρωτιά. Αφού άντεξε μια δύσκολη περίοδο, το Λονδίνο βρίσκεται πλέον σε πορεία επιστροφής στην κορυφή», είπε.

«Το ενεργειακό κόστος δεν είναι βιώσιμο»

Πιο επικριτικός εμφανίστηκε για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία μετάλλων.

«Ένα κομμάτι μετάλλου είναι, ουσιαστικά, ενέργεια σε στερεά μορφή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως πρόεδρος της Eurometaux, της ένωσης μη σιδηρούχων μετάλλων της Ευρώπης, ανέφερε ότι τα υψηλότερα κόστη ενέργειας έναντι των ΗΠΑ έχουν «εξοντώσει» πολλούς βιομηχανικούς παραγωγούς.

«Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη», τόνισε. «Πολλές από τις πιο ενεργοβόρες εταιρείες έχουν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια, αποκλειστικά λόγω της τιμής της ενέργειας. Δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές – είναι τόσο απλό».

«Χρειάζεται ειλικρίνεια για την πράσινη μετάβαση»

Ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι, παρότι τάσσεται υπέρ της πράσινης μετάβασης, οι πολιτικοί «δεν υπήρξαν ειλικρινείς για το κόστος των τεράστιων επενδύσεων» που απαιτούνται για την ενεργειακή υποδομή.

«Όταν ρωτούν “θέλετε να προχωρήσουμε στην πράσινη επανάσταση;”, όλοι λένε ναι», είπε.

«Αλλά η πραγματική ερώτηση θα έπρεπε να είναι: “Είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια για την πράσινη μετάβαση;” — τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική.»

Πολιτική διάσταση και διεθνής συζήτηση

Παρατήρησε ακόμη ότι το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη κάνει πιο ελκυστικά τα πολιτικά μηνύματα από τις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη, όπου χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ στον κόσμο» και απέρριψε τις ανανεώσιμες πηγές.

«Αυτό επηρεάζει πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως», είπε ο κ. Μυτιληναίος. «Ήδη βλέπουμε στην Ευρώπη δεξιά κόμματα να αρχίζουν να μπλοκάρουν μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση». Η λύση, κατά τον ίδιο, είναι «ένας πιο ειλικρινής διάλογος».

«Πρέπει να μετρήσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα που διαθέτουμε για να φτάσουμε στον στόχο», είπε. «Ας καθίσουμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε και πόσα μπορούμε να επενδύσουμε στις υποδομές. Αν δεν εξηγήσουμε στον κόσμο την πραγματικότητα, η αντίσταση θα αυξάνεται».

Προς συμφωνία για τους δασμούς χάλυβα

Ο επικεφαλής της Metlen εξέφρασε αισιοδοξία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ε.Ε. μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους δασμούς στον χάλυβα.

Η Ε.Ε. προτείνει δασμό 50% από τον Ιούνιο του 2026 σε όλες τις εισαγωγές εκτός Ε.Ε. – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα έχει βελτιώσει το κλίμα στις Βρυξέλλες:

«Η διάθεση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλική απ’ ό,τι πριν τρία ή πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι το Λονδίνο στηρίζει την Ευρώπη στον αμυντικό τομέα έχει δημιουργήσει θετικότερο κλίμα για συμφωνίες».