Τρεις σερί θετικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω την έντονη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενισχύθηκε περαιτέρω κατά +0,73% και έκλεισε στις 2.033 μονάδες, ανεβάζοντας στο +2,3% τη συνολική άνοδο του τριημέρου.

Επόμενο βήμα είναι η διάσπαση των 2.040 – 2.050 μονάδων, οι οποίες συμπίπτουν με τους πρώτους κινητούς μέσους όρους (50 και 30 ημερών), ενώ στο βάθος υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να φανούν ακόμη και οι 2.100 μονάδες.

Το πώς θα πορευτούν οι τραπεζικές μετοχές συνιστά τον βασικό καταλύτη, ιδίως από τη στιγμή που σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι αποκοπές των ενδιάμεσων μερισμάτων αλλά και οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο θα έχει και η δυναμική της αντίδρασης σε επιλεγμένες μετοχές της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες για διάφορους λόγους είχαν βρεθεί (ΟΠΑΠ, Metlen) ή εξακολουθούν να βρίσκονται (Coca Cola HBC) στο στόχαστρο των πωλητών.

Σήμερα, στο μεταξύ, η προσοχή των επενδυτών εστιάζει στη Sarantis, η οποία πριν λίγο ανακοίνωσε τα μεγέθη του 9μηνου. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 448,5 εκατ. ευρώ (-0,8%), τα EBITBA βελτιώθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ (+7,9%), ενώ τα κέρδη ΕΒΙΤ αυξήθηκαν στα 51,7 εκατ. ευρώ (+7,4%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα «φρέσκα» εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής εμπιστοσύνης. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι ενημερώσεις των Kering, Roche, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systemes, Antofagasta, Nokia, Lloyds κ.α.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)