Beyond Meat: Η μετοχή που «εκτοξεύθηκε» πάνω από 1.000% σε τέσσερις ημέρες

Οι μετοχές της Beyond Meat έχουν εκτοξευθεί πάνω από 1.000% μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών.

Μόνο την Τετάρτη σημείωσαν άνοδο έως και 112%, επεκτείνοντας τα κέρδη από τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγών και εκτινάσσοντας για λίγο την τιμή της μετοχής της πάνω από τα 7 δολάρια. Ωστόσο,

Αλλά τα κέρδη περιορίστηκαν μετά από μια ασταθή ημέρα συναλλαγών με τη μετοχή να κλείνει τελικά με πτώση περίπου 1%, περίπου στα 3,60 δολάρια.

Το ράλι είναι εντυπωσιακό για μια εταιρεία που είδε την μετοχή της να καταρρέει αφού έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο πριν από έξι χρόνια. Στην πτώση της μετοχής συνέβαλαν οι υποτονικές πωλήσεις της Beyond Meat, που παράγει vegan, plant-based εναλλακτικές κρεάτων, καθώς οι καταναλωτές αλλάζουν διατροφικές συνήθειες.

Η εταιρεία θεωρείται πως είναι το νέο πεδίο της μανίας των meme stocks. Άρχισε να παίρνει φόρα την περασμένη εβδομάδα, μετά από ανάρτηση του επενδυτή Κιθ Γκιλ στο Reddit.

Τα κέρδη συνεχίστηκαν αφότου η Roundhill Investments πρόσθεσε την εταιρεία τη Δευτέρα στον κατάλογο των εταιρειών που ανήκουν στο meme stock ETF ή αλλιώς χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμο fund της. Η κίνηση φάνηκε να πυροδοτεί ένα short squeeze: καθώς η τιμή της μετοχής αυξήθηκε, πολλοί επενδυτές που στοιχημάτιζαν εναντίον της εταιρείας αναγκάστηκαν να αγοράσουν μετοχές για να καλύψουν τις απώλειές τους.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμφωνία διανομής με την Walmart την Τρίτη, η οποία θα επεκτείνει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της σε περισσότερα από 2.000 καταστήματα. Η ανακοίνωση της συνεργασίας ενίσχυσε περαιτέρω τις μετοχές της.

Η εταιρεία πάντως παραμένει σε ασταθές έδαφος. Η τιμή της μετοχής της παραμένει πολύ κάτω από το ιστορικό υψηλό της, όταν ξεπέρασε τα 230 δολάρια το 2019.

«Αυτή η εταιρεία θεωρούνταν ουσιαστικά ότι θα έκλεινε πριν από λίγο καιρό», δήλωσε ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Nationwide. «Το ότι προέκυψε ένας καταλύτης που λειτούργησε θετικά, όπως η συμφωνία με την Walmart, η οποία θα μπορούσε να είναι μετασχηματίσει την εταιρεία μαζί με την ανάκαμψη της ζήτησης και τη διάθεση των προϊόντων στα χέρια των καταναλωτών – αυτή είναι η απολύτη αφορμή», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην άνοδο των μετοχών από την περασμένη Παρασκευή.

«Στην πραγματικότητα, υπάρχει διαπραγματευση με βάση τα συναισθήματα και τα τεχνικά στοιχεία, αντί για τα θεμελιώδη στοιχεία», υπογράμμισε επίσης.

