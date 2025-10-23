Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν, βάζει κυρώσεις σε ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Σε ένα από τα πιο ηχηρά πλήγματα προς τη ρωσική οικονομία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

Η απόφαση για τις κυρώσεις συνοδεύτηκε ουσιαστικά από ακύρωση της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, και πυροδότησε άμεσο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Με άνοδο μεγαλύτερη του 3% το Brent ξεπέρασε τα 64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI πλησίασε τα 60 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τον κίνδυνο νέων αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Απότομη μεταστροφή στην πολιτική Τραμπ

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σηματοδοτεί σαφή αλλαγή πλεύσης για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα μιλούσε για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη. «Δεν θέλω να έχω μία συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, δεν θέλω να σπαταλήσω τον καιρό μου», είπε.

President Trump on not meeting Putin: “I don’t want to have a wasted meeting. I don’t want to have a waste of time.” pic.twitter.com/3Q4MjhAALH — Fox News (@FoxNews) October 21, 2025

Οι κυρώσεις πλήττουν τη Rosneft και τη Lukoil, μαζί με περίπου τρεις δεκάδες θυγατρικές τους, στοχεύοντας -όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ– «τη χρηματοδοτική μηχανή του Κρεμλίνου».

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Μπέσεντ, προειδοποιώντας πως οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί».

Η αντίδραση στις αγορές

Η είδηση λειτούργησε σαν σπίθα στις αγορές εμπορευμάτων. Το Brent σημείωσε άνοδο έως και 3%, ξεπερνώντας τα 64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI κινήθηκε στα 59,80 δολάρια, καθώς οι traders υπολογίζουν πιθανές επιπτώσεις στις παγκόσμιες ροές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δύο ρωσικές εταιρείες εξάγουν περίπου 3,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 6% της παγκόσμιας παραγωγής.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, όμως η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί από το αν η Κίνα και η Ινδία θα περιορίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου», σχολίασε η αναλύτρια Ρέιτσελ Ζίεμπα από το Center for a New American Security.

Ικανοποίηση σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του ο Ρούτε δήλωσε ότι «μόνο με πίεση μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη».

NATO Secretary General Mark Rutte said he had total confidence in US President Trump to broker a deal ending the Ukraine-Russia war, citing his leadership and experience https://t.co/jpnB295mko pic.twitter.com/Cq9AKGq0Kf — Reuters (@Reuters) October 22, 2025

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε το πακέτο κυρώσεων, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι η ΕΕ ετοιμάζεται να εγκρίνει το 19ο πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει και απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε δικό του πακέτο κυρώσεων σε Rosneft και Lukoil, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να δηλώνει: «Δεν υπάρχει πλέον χώρος για το ρωσικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές».

Οι φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ

Η Μόσχα απάντησε με προειδοποιήσεις για «σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά» και άνοδο τιμών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο εγκάλεσε τη Δύση ότι «υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια αναπτυσσόμενων χωρών» και «οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση».

Οι επενδυτές, πάντως, αναμένουν με προσοχή τα επόμενα βήματα του Λευκού Οίκου, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να επεκτείνει τις κυρώσεις σε μεσάζοντες και εταιρείες τρίτων χωρών που διευκολύνουν τις ρωσικές εξαγωγές.

Η αγορά πετρελαίου σε λεπτή ισορροπία

Παρά το ράλι, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται μέσα σε εύρος που υποδηλώνει αβεβαιότητα.

Το πετρέλαιο είχε υποχωρήσει σε χαμηλό πέντε μηνών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν πλεόνασμα προσφοράς.

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ «αλλάζει το αφήγημα», όπως σημειώνει ο Γουόρεν Πάτερσον της ING: «Οι κυρώσεις ανοίγουν τον δρόμο για σκληρότερη στάση έναντι της Ρωσίας και ενδεχομένως πιο περιορισμένες ροές πετρελαίου στο άμεσο μέλλον».

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι το παράλληλο δίκτυο διακίνησης ρωσικού πετρελαίου μέσω ανεπίσημων καναλιών θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος των πιέσεων, περιορίζοντας την επίδραση στις πραγματικές ροές.

Το επόμενο βήμα: Πίεση σε Κίνα και Ινδία

Η Ουάσιγκτον σκοπεύει να ασκήσει επιπλέον πίεση στους βασικούς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, Κίνα και Ινδία.

Ο Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα στις επαφές του με τον Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα στη Σεούλ, ενώ ήδη δήλωσε ότι ο Ναρέντρα Μόντι τον διαβεβαίωσε πως η Ινδία «θα περιορίσει τις εισαγωγές από τη Μόσχα».

Η κίνηση του Τραμπ θεωρείται μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και στοίχημα υψηλού ρίσκου.