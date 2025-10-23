Logo Image

Σε καθοδική πορεία η στερλίνα

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Σε καθοδική πορεία η στερλίνα

REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έφεραν πιέσεις έναντι του δολαρίου

Από την έντυπη έκδοση

Μωυσής Λίτσης [email protected]

Υποχώρησε η στερλίνα χθες, καθώς ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο ήταν κατώτερος των προβλέψεων, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Ο πληθωρισμός παρέμεινε αναπάντεχα σταθερός τον προηγούμενο μήνα, στο 3,8%, με τους επενδυτές πλέον να δίνουν 75% πιθανότητα για επιτοκιακή μείωση από την Τράπεζα της Αγγλίας έως το τέλος του έτους, έναντι 46% που έδιναν πριν ανακοινωθούν τα νεότερα στοιχεία. Η στερλίνα υποχώρησε έως και 0,5% έναντι του δολαρίου, περιορίζοντας αργότερα τις απώλειές της στο 0,17%, με την ισοτιμία στο 1,335. Το γιεν ενισχύθηκε οριακά, μετά την προχθεσινή σημαντική του άνοδο εν μέσω πληροφοριών πως η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάι Τακαΐτσι ετοιμάζει πακέτο για την ενίσχυση της οικονομίας, το οποίο θα ξεπερνά τα 13,9 τρισ. γιεν του περσινού πακέτου, με στόχο να βοηθηθούν τα νοικοκυριά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Το δολάριο υποχώρησε 0,05% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος, στα 151,865. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,03% έναντι του δολαρίου, στο 1,16, μετά το «πάγωμα» της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν και της απόρριψης από ρωσικής πλευράς των προτάσεων για εκεχειρία με την Ουκρανία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube