Σε καθοδική πορεία η στερλίνα

Υποχώρησε η στερλίνα χθες, καθώς ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο ήταν κατώτερος των προβλέψεων, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Ο πληθωρισμός παρέμεινε αναπάντεχα σταθερός τον προηγούμενο μήνα, στο 3,8%, με τους επενδυτές πλέον να δίνουν 75% πιθανότητα για επιτοκιακή μείωση από την Τράπεζα της Αγγλίας έως το τέλος του έτους, έναντι 46% που έδιναν πριν ανακοινωθούν τα νεότερα στοιχεία. Η στερλίνα υποχώρησε έως και 0,5% έναντι του δολαρίου, περιορίζοντας αργότερα τις απώλειές της στο 0,17%, με την ισοτιμία στο 1,335. Το γιεν ενισχύθηκε οριακά, μετά την προχθεσινή σημαντική του άνοδο εν μέσω πληροφοριών πως η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάι Τακαΐτσι ετοιμάζει πακέτο για την ενίσχυση της οικονομίας, το οποίο θα ξεπερνά τα 13,9 τρισ. γιεν του περσινού πακέτου, με στόχο να βοηθηθούν τα νοικοκυριά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Το δολάριο υποχώρησε 0,05% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος, στα 151,865. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,03% έναντι του δολαρίου, στο 1,16, μετά το «πάγωμα» της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν και της απόρριψης από ρωσικής πλευράς των προτάσεων για εκεχειρία με την Ουκρανία.