Πτώση στη Wall Street λόγω εντεινόμενων φόβων για εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας

REUTERS/Brendan McDermid

Απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500, καθώς οι αγορές ανησυχούν για νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον–Πεκίνου.

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 334,33 μονάδων (–0,71%), στις 46.590,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 213,27 μονάδων (–0,93%), στις 22.740,39 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,95 μονάδων (–0,53%), στις 6.699,40 μονάδες.

