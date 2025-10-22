Συνέχεια στο θετικό momentum κατάφερε να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, χάρη στο comeback σε Τράπεζες, Metlen και ΟΠΑΠ.

Μ’ αυτό τον τρόπο, η ελληνική αγορά αφενός ανέκαμψε από το ναδίρ της προηγούμενης εβδομάδας (ο Γενικός Δείκτης είχε φθάσει έως τις 1.948 μονάδες), αφετέρου εδραίωσε τη θέση της στην περιοχή άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα άνοδο κατά +0,73% και διαμορφώθηκε στις 2.033,97 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 14,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.019,25 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 17 μονάδες (από 2.021,20 έως 2.038,14 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 205,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, ΟΠΑΠ και Metlen παρέτειναν την ανοδική αντίδραση, προσφέροντας πολύτιμα στηρίγματα, ενώ σε θετικό έδαφος βρέθηκαν και οι τραπεζικές μετοχές. Από την άλλη πλευρά, η Coca Cola HBC οπισθοχώρησε κάτω των 40 ευρώ στον απόηχο του mega-deal με την CCBA.

Νέα άνοδος στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, έχοντας το βλέμμα στα ενδιάμεσα μερίσματα αλλά και στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, έκλεισε στο +1,02% και τις 2.350 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύθηκε στο +1,76% και τα 3,526 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο +1,08% και τα 3,463 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο +0,96% και τα 13,66 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +0,68% και τα 7,148 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσώρευσε δυνάμεις στο +0,26% και τα 7,78 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +0,62% και τα 8,13 ευρώ. Άλμα στο +3,42% και το 1,514 ευρώ πραγματοποίησε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,79% και 5.139 μονάδες), η μετοχή της Metlen, με τη βοήθεια και των reports των ξένων αναλυτών, συνέχισε την προσπάθεια ανάκαμψης, καθώς ενισχύθηκε στο +2,80% και τα 44,04 ευρώ. Το ίδιο έπραξε και η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία βρέθηκε στο +1,54% και τα 18,42 ευρώ, συγκλίνοντας σταδιακά με τα 19,04 ευρώ, δηλαδή την τιμή του δικαιώματος εξόδου στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Allwyn. Οι τιμές των Aktor Group, Helleniq Energy, Jumbo και ΟΤΕ διευρύνθηκαν έως +2%, ενώ η μετοχή της ΕΥΔΑΠ πήρε βαθιά ανάσα στο +4% και τα 6,7 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca Cola HBC οπισθοχώρησε στο -3,03% και τα 39,62 ευρώ εν μέσω του mega-deal των 2,6 δισ. δολαρίων με την Coca Cola Beverages Africa. Η αφρικανική εταιρεία, παρά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές για την επόμενη ημέρα, έχει ηπιότερο περιθώριο EBIT σε σχέση με την Coca Cola HBC (7,3% έναντι 11,1%), με αποτέλεσμα η συνεισφορά στην ετήσια κερδοφορία του Ομίλου να εκτιμάται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Παράλληλα, στα «μείον» θα πρέπει να προστεθεί αφενός η ακύρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο θυσιάζεται στον βωμό της χρηματοδότησης του deal, αφετέρου η έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους πρώην μετόχους της CCBA.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,04% και 2.771 μονάδες), η μετοχή της Intralot παρέμεινε κάτω της τιμής της πρόσφατης ΑΜΚ (1,10 ευρώ), καθώς τερμάτισε στο -0,18% και το 1,082 ευρώ, έχοντας τζίρο σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Profile διευρύνθηκε στο +2% και τα 7,38 ευρώ, με τη μετοχή της Autohellas να έπεται στο +1% και τα 11,34 ευρώ. Ανοδικά στο +1,1% και τα 36,4 ευρώ βρέθηκε η τιμή του ΟΛΘ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις κατασκευαστικές Δομική Κρήτης και ΕΚΤΕΡ, οι οποίες έκαναν άλμα στο +6,6% και +4,5%, αντίστοιχα, με τη δεύτερη, μάλιστα, να αναρριχάται σε νέο υψηλό 25ετίας (3,1 ευρώ).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 74 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 34 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 138,5 δισ. ευρώ.

Βελτιωμένη η ψυχολογία στην Αθήνα

Εμφανώς καλύτερη ψυχολογία έχει αποκτήσει την τρέχουσα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η τριήμερη ανοδική αντίδραση έχει εν μέρει αποκαταστήσει την τάξη.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος πριν λίγα 24ώρα είχε υποχωρήσει έως το ναδίρ των 1.948 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 17ης Οκτωβρίου), πλέον βρίσκεται άνω των 2.030 μονάδων, έχοντας ανακάμψει κατά +2,3%.

Η βελτίωση στην εικόνα των τραπεζών συνιστά το σημείο – κλειδί, καθώς οι προσδοκίες για τα ενδιάμεσα μερίσματα (τον Νοέμβριο οι πρώτες αποκοπές), σε συνδυασμό με τις επικείμενες ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, έρχονται να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον.

Από εκεί και πέρα, καλύτερη αποδεικνύεται η κατάσταση και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE Large Cap (Metlen, ΟΠΑΠ, Titan Cement κ.α.), οι οποίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πιεστεί αισθητά, επηρεάζοντας δυσμενώς το κλίμα.

Βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει η ελληνική αγορά να επανέλθει σε τροχιά προσέγγισης των κορυφών του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ή θα πρέπει να συμβιβαστεί με τιμές πέριξ των 2.000 μονάδων ή και χαμηλότερα;

Πάντως, η εικόνα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο παραμένει θετική, με την ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα γενναιόδωρα μερίσματα, τα εύρωστα μακροοικονομικά στοιχεία και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals να αποτελούν ικανές συνθήκες για τη διατήρηση του θετικού κλίματος.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η αγοραστική διάθεση των επενδυτών φαίνεται ότι… ξεθυμαίνει, με τις αγορές να χάνουν το ανοδικό momentum των προηγούμενων ημερών. Σ’ αυτό ενδεχομένως συμβάλλει και η νέα διάψευση των προσδοκιών για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία.

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 573 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,35% και να πέφτει στις 24.238 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά καθοδικό ξεκίνημα, υποχωρώντας κατά έως -0,2%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)