Χρηματιστήριο: Ξανά «μάχη» για το Νο.2 στο ταμπλό

Μόλις 300 εκατ. ευρώ χωρίζουν τις κεφαλαιοποιήσεις των Eurobank (12,7 δισ. ευρώ) και Εθνικής Τράπεζας (12,4 δισ. ευρώ), κάτι που σημαίνει ότι η «μάχη» για τον τίτλο της Νο.2 πολυτιμότερης εταιρείας στο Χ.Α. έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, ενόσω οι δύο τράπεζες «παλεύουν» μεταξύ τους, η Νο.1 Coca Cola HBC δείχνει να ξεμακραίνει εκ νέου (14,7 δισ. ευρώ), έχοντας ανοίξει το προβάδισμά της στα 2 δισ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)