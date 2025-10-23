Logo Image

Χρηματιστήριο: Ξανά «μάχη» για το Νο.2 στο ταμπλό

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ξανά «μάχη» για το Νο.2 στο ταμπλό

EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Μεταξύ Eurobank και Εθνικής

Μόλις 300 εκατ. ευρώ χωρίζουν τις κεφαλαιοποιήσεις των Eurobank (12,7 δισ. ευρώ) και Εθνικής Τράπεζας (12,4 δισ. ευρώ), κάτι που σημαίνει ότι η «μάχη» για τον τίτλο της Νο.2 πολυτιμότερης εταιρείας στο Χ.Α. έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, ενόσω οι δύο τράπεζες «παλεύουν» μεταξύ τους, η Νο.1 Coca Cola HBC δείχνει να ξεμακραίνει εκ νέου (14,7 δισ. ευρώ), έχοντας ανοίξει το προβάδισμά της στα 2 δισ. ευρώ.  

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube