Χρηματιστήριο: «Ανάσες» για τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ

«Στοπ» στις πρόσφατες ρευστοποιήσεις

«Ανάσες» παίρνει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία χθες κατέγραψε την καλύτερη συνεδρίαση από τα τέλη Ιουλίου (+4%).

Η τιμή της εισηγμένης έχει επιστρέψει στα 6,7 ευρώ, βάζοντας ένα «στοπ» στις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, οι οποίες έσβησαν το σύνολο των κερδών του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι καταλύτης για τη μετοχή εξακολουθεί να αποτελεί η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής για τα τιμολόγια.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

