Χρηματιστήριο: Στα 10 ευρώ ο πήχης για την Τρ. Κύπρου

Την κάλυψη της μετοχή της Τρ. Κύπρου ξεκινά η Eurobank Equities, η οποία δίνει τιμή – στόχο 10 ευρώ και σύσταση buy.

Ο αναλυτής, μάλιστα, θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση με βάση τον δείκτη P/ΤBV (1,27x), ενώ ευθυγραμμίζεται με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, είναι ελκυστικότερη σε σχέση με τις Eurobank (1,38x) και Εθνική (1,47x), οι οποίες έχουν παρόμοια θεμελιώδη μεγέθη.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)