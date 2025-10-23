Logo Image

Χρηματιστήριο: Στα 10 ευρώ ο πήχης για την Τρ. Κύπρου

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Στα 10 ευρώ ο πήχης για την Τρ. Κύπρου

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Equities

Την κάλυψη της μετοχή της Τρ. Κύπρου ξεκινά η Eurobank Equities, η οποία δίνει τιμή – στόχο 10 ευρώ και σύσταση buy.

Ο αναλυτής, μάλιστα, θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση με βάση τον δείκτη P/ΤBV (1,27x), ενώ ευθυγραμμίζεται με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, είναι ελκυστικότερη σε σχέση με τις Eurobank (1,38x) και Εθνική (1,47x), οι οποίες έχουν παρόμοια θεμελιώδη μεγέθη.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

