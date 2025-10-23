Τέσσερις σερί θετικές συνεδριάσεις μετρά πλέον η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία δείχνει να αντιδρά μετά τις βαριές απώλειες από την αλλαγή του status της εισηγμένης (από μερισματική σε αναπτυξιακή μετοχή).

Η αθροιστική άνοδος ξεπερνά το +4%, «ψαλιδίζοντας» κάτω του -8,5% την απόσταση από τις τοπικές κορυφές των 20,12 ευρώ.

Μην ξεχνάμε ότι σημείο – κλειδί για το deal με την Allwyn αποτελούν τα 19,04 ευρώ, τιμή στην οποία οι μέτοχοι μπορούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα εξόδου και να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)