Χρηματιστήριο: Γιατί πιέζεται η μετοχή της Coca Cola HBC

Πιέσεις δέχεται η μετοχή της Coca Cola HBC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αποτιμούν για δεύτερη ημέρα το mega-deal με την Coca Cola Beverages Africa (CCBA).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της εισηγμένης υποχωρεί κατά -2,74% κι αναδιπλώνει στα 39,74 ευρώ, πέφτοντας κάτω του ψυχολογικού ορίου των 40 ευρώ κι ανακόπτοντας το πενθήμερο ανοδικό σερί.

Μάλιστα, και στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή της Coca Cola HBC είχε βρεθεί προσωρινά κάτω των 40 ευρώ, αλλά στο τέλος οι αγοραστές κατάφεραν να αντιδράσουν και να «γυρίσουν» το πρόσημο στο πράσινο.

Η σημερινή κάμψη συνοδεύεται από «ζωηρό» συναλλακτικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι έχουν αλλάξει χέρια 31.745 τεμάχια, συνολικής αξίας 1,2 εκατ. ευρώ.

Τα συν και τα πλην του deal

Οι ρευστοποιήσεις σχετίζονται άμεσα με το χθεσινό deal για την απόκτηση του 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, κάτι το οποίο θα καταστήσει την ελληνική εταιρεία ως τον Νο.2 παίχτη στην αγορά εμφιάλωσης παγκοσμίως.

Η κοινή εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε συνολικά 43 αγορές (σε 29 η Coca Cola HBC και σε 14 η CCBA), έχοντας συνδυαστικά καθαρά έσοδα από πωλήσεις άνω των 14,1 δισ. ευρώ και συνδυαστικά EBIT άνω του 1,4 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η CCBA, παρά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές για την επόμενη ημέρα, χάρη στον αναπτυσσόμενο χαρακτήρα της Αφρικής, έχει ηπιότερο περιθώριο EBIT σε σχέση με την Coca Cola HBC (7,3% έναντι 11,1%), με αποτέλεσμα η συνεισφορά στην ετήσια κερδοφορία να εκτιμάται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

Παράλληλα, στα μείον θα πρέπει να προστεθεί αφενός η ακύρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο φαίνεται να θυσιάζεται στον βωμό της χρηματοδότησης του deal, αφετέρου η έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους πρώην μετόχους της CCBA.

Πάντως, για το τρέχον 12μηνο, η διοίκηση της εισηγμένης παραμένει αισιόδοξη, επαναλαμβάνοντας το guidance περί αύξησης των καθαρών οργανικών εσόδων στο ανώτερο όριο του εύρους +6% έως +8%, καθώς και βελτίωσης των οργανικών λειτουργικών κερδών στο ανώτερο όριο του εύρους +7% έως +11%.

Οι επιδόσεις στο ταμπλό

Ας σημειωθεί ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Coca Cola HBC στην Αθήνα υπολογίζεται σε 14,8 δισ. ευρώ, κάτι που αντανακλά δείκτη P/E στο 15,8x και P/BV στο 4,4x.

Η φετινή άνοδος στο ταμπλό του Χ.Α. ανέρχεται στο +22%, αν και η τιμή της μετοχής υπολείπεται κατά -17% σε σχέση με τα ιστορικά ρεκόρ των 47,9 ευρώ, τα οποία είχαν σημειωθεί τον Μάιο.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)