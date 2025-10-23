Χρηματιστήριο: Η αντεπίθεση των κατασκευαστικών μετοχών – Τα βαριά ονόματα, το «in» χαρτί και η… επιστροφή

Σ’ έναν από τους βασικούς «πρωταγωνιστές» της φετινής χρονιάς αναδεικνύεται ο κλάδος των κατασκευών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος διατηρεί το πόδι στο… γκάζι.

Οι πρόσφατες ανακατατάξεις μέσω εξαγορών και πωλήσεων, η διείσδυση σε παρεμφερείς τομείς δραστηριοποίησης, όπως οι υποδομές, οι παραχωρήσεις, ο τουρισμός, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία κ.α., η ανάγκη για νέα έργα μετά την εποχή του Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς καταλύτες του φετινού ράλι.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δηλαδή της Νο.1 κατασκευαστικής στο ταμπλό της Αθήνας. Η μετοχή βρίσκεται σταθερά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 26 ετών (από τον Δεκέμβριο του 2019), έχοντας αφήσει προ πολλού πίσω την αντίσταση των 20 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι η φετινή άνοδος να ανέρχεται στο +22,9%, την ίδια στιγμή που η αποτίμηση ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ.

Εξίσου θετικές είναι οι χρηματιστηριακές επιδόσεις της Aktor Group, η οποία βλέπει την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει το 1,7 δισ. ευρώ και την τιμή της μετοχής να κερδίζει +70,6% από τις αρχές του 2025, σκαρφαλώνοντας άνω των 8 ευρώ για πρώτη φορά από το 2007 (υψηλό 18 ετών).

Η μετοχή του AVAX, από την πλευρά της, πραγματοποιεί άλμα +58,4%, κάτι που έχει επιτρέψει την αναρρίχηση έως τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (2,6 ευρώ/μετοχή) και έχει βελτιώσει τη χρηματιστηριακή αξία στα 367 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΤΕΡ, η οποία θεωρείται το πλέον «in» χαρτί του κλάδου, δεδομένου ότι ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ των μεγάλων, χάρη στην απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, διευρύνεται κατά +32,3% μέσα στο τελευταίο 30ήμερο. Αυτό ανεβάζει στο +67,9% τη συνολική απόδοση του 2025, φιγουράροντας στα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας (3 ευρώ/μετοχή).

Σ’ αντίθετη ρότα βρίσκεται η Δομική Κρήτης, καθώς οι χαμηλές πτήσεις της εισηγμένης σε ανεκτέλεστο και κερδοφορία έχουν αποτύπωμα στο ταμπλό του Χ.Α., όπου η τιμή της μετοχής διολισθαίνει κατά -8,7% στο 30ήμερο και κατά -25% στο τρέχον έτος.

Ειδική μνεία θα πρέπει να κάνουμε στην Προοδευτική, η οποία φαίνεται ότι έχει λύσει τα προβλήματα του παρελθόντος και διεκδικεί ένα κομμάτι από τη μεγάλη πίττα. Η μετοχή, αξιοποιώντας την πρόσφατη έξοδο από την Επιτήρηση, «τρέχει» με +69,2% από τις αρχές του 2025, έχοντας βελτιώσει την κεφαλαιοποίηση στα 11,8 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ, παρά την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, παραμένει στον «πάγο» (σε αναστολή διαπραγμάτευσης), καθώς τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να έχουν αρνητικό πρόσημο.

Οι επιδόσεις των κατασκευαστικών μετοχών

30ήμερο / 2025 / Κεφαλ.*

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -0,7% / +22,9% / 2349,7

• AKTOR Group +1,4% / +70,6% / 1711,5

• AVAX +0,4% / +58,4% / 367,8

• ΕΚΤΕΡ +32,3% / +67,9% / 83,8

• Δομική Κρήτης -8,7% / -25,0% / 34,4

• Προοδευτική -12,2% / +69,2% / 11,8

*σε εκατ. ευρώ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)