Logo Image

Χρηματιστήριο: Η αντεπίθεση των κατασκευαστικών μετοχών – Τα βαριά ονόματα, το «in» χαρτί και η… επιστροφή

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Η αντεπίθεση των κατασκευαστικών μετοχών – Τα βαριά ονόματα, το «in» χαρτί και η… επιστροφή

Οι επιδόσεις των 6+1 μετοχών του κλάδου

Από την έντυπη έκδοση

Γεράσιμος Χιόνης [email protected]

Σ’ έναν από τους βασικούς «πρωταγωνιστές» της φετινής χρονιάς αναδεικνύεται ο κλάδος των κατασκευών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος διατηρεί το πόδι στο… γκάζι.

Οι πρόσφατες ανακατατάξεις μέσω εξαγορών και πωλήσεων, η διείσδυση σε παρεμφερείς τομείς δραστηριοποίησης, όπως οι υποδομές, οι παραχωρήσεις, ο τουρισμός, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία κ.α., η ανάγκη για νέα έργα μετά την εποχή του Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς καταλύτες του φετινού ράλι.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δηλαδή της Νο.1 κατασκευαστικής στο ταμπλό της Αθήνας. Η μετοχή βρίσκεται σταθερά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 26 ετών (από τον Δεκέμβριο του 2019), έχοντας αφήσει προ πολλού πίσω την αντίσταση των 20 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι η φετινή άνοδος να ανέρχεται στο +22,9%, την ίδια στιγμή που η αποτίμηση ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ.

Ο βιομήχανος που ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε αγριεμένος

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε αγριεμένος

Εξίσου θετικές είναι οι χρηματιστηριακές επιδόσεις της Aktor Group, η οποία βλέπει την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει το 1,7 δισ. ευρώ και την τιμή της μετοχής να κερδίζει +70,6% από τις αρχές του 2025, σκαρφαλώνοντας άνω των 8 ευρώ για πρώτη φορά από το 2007 (υψηλό 18 ετών).

Η μετοχή του AVAX, από την πλευρά της, πραγματοποιεί άλμα +58,4%, κάτι που έχει επιτρέψει την αναρρίχηση έως τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (2,6 ευρώ/μετοχή) και έχει βελτιώσει τη χρηματιστηριακή αξία στα 367 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ΕΚΤΕΡ, η οποία θεωρείται το πλέον «in» χαρτί του κλάδου, δεδομένου ότι ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ των μεγάλων, χάρη στην απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, διευρύνεται κατά +32,3% μέσα στο τελευταίο 30ήμερο. Αυτό ανεβάζει στο +67,9% τη συνολική απόδοση του 2025, φιγουράροντας στα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας (3 ευρώ/μετοχή).

Σ’ αντίθετη ρότα βρίσκεται η Δομική Κρήτης, καθώς οι χαμηλές πτήσεις της εισηγμένης σε ανεκτέλεστο και κερδοφορία έχουν αποτύπωμα στο ταμπλό του Χ.Α., όπου η τιμή της μετοχής διολισθαίνει κατά -8,7% στο 30ήμερο και κατά -25% στο τρέχον έτος.

Ειδική μνεία θα πρέπει να κάνουμε στην Προοδευτική, η οποία φαίνεται ότι έχει λύσει τα προβλήματα του παρελθόντος και διεκδικεί ένα κομμάτι από τη μεγάλη πίττα. Η μετοχή, αξιοποιώντας την πρόσφατη έξοδο από την Επιτήρηση, «τρέχει» με +69,2% από τις αρχές του 2025, έχοντας βελτιώσει την κεφαλαιοποίηση στα 11,8 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ, παρά την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, παραμένει στον «πάγο» (σε αναστολή διαπραγμάτευσης), καθώς τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να έχουν αρνητικό πρόσημο.

Τα 5+1 deals του Οκτωβρίου που αλλάζουν το Χρηματιστήριο

Οι επιδόσεις των κατασκευαστικών μετοχών

30ήμερο / 2025 / Κεφαλ.*
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ         -0,7% / +22,9% / 2349,7
AKTOR Group    +1,4% / +70,6% / 1711,5
AVAX                   +0,4% / +58,4% / 367,8
ΕΚΤΕΡ               +32,3% / +67,9% / 83,8
Δομική Κρήτης    -8,7% / -25,0% / 34,4
Προοδευτική     -12,2% / +69,2% / 11,8

*σε εκατ. ευρώ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube