Χρηματιστήριο: Συντηρεί το θετικό momentum – Νέα άνοδος σε Τράπεζες και Metlen

Συνέχεια στο ανοδικό momentum προσπαθεί να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και η μεταβλητότητα στο εξωτερικό περιορίζει το εύρος των αγοραστικών εντολών.

Η ελληνική αγορά, σε κάθε περίπτωση, έχει την πρόθεση να εδραιώσει τη θέση της στην περιοχή άνω των 2.000 μονάδων, αφήνοντας πίσω την αισθητή αναδίπλωση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία είχε φέρει στο προσκήνιο ακόμη και τις 1.948 μονάδες (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 17/10).

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση του πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μετρημένη άνοδο κατά +0,42% και διαμορφώνεται στις 2.028,48 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από εννέα μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.019,25 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε οκτώ μονάδες (από 2.021,20 έως 2.029,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, ΟΠΑΠ και Metlen δίνουν συνέχεια στην ανοδική αντίδραση, προσφέροντας πολύτιμα στηρίγματα, ενώ σε θετικό έδαφος βρίσκονται και οι τραπεζικές μετοχές. Από την άλλη πλευρά, η Coca Cola HBC οπισθοχωρεί εκ νέου προς τα 40 ευρώ, στον απόηχο του deal με την CCBA.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, έχοντας το βλέμμα στα ενδιάμεσα μερίσματα αλλά και στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, «παίζει» στο +0,51% και τις 2.338 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +1,34% και τα 3,472 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +0,48% και τα 7,134 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,14% και τα 3,47 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,26% και τα 13,495 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,52% και τα 7,80 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +1,24% και τα 8,18 ευρώ. Αμετάβλητη στο 1,464 ευρώ είναι η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,40% και 5.119 μονάδες), η μετοχή της Metlen, με τη βοήθεια και των reports των ξένων αναλυτών, συνεχίζει την προσπάθεια ανάκαμψης, καθώς ενισχύεται στο +1,49% και τα 43,48 ευρώ. Το ίδιο πράττει και η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία βρίσκεται στο +0,7% και τα 18,28 ευρώ, συγκλίνοντας σταδιακά με τα 19,04 ευρώ, δηλαδή την τιμή του δικαιώματος εξόδου στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Allwyn. Οι τιμές των Aktor Group, Lamda Development, Jumbo και Cenergy διευρύνονται άνω του +1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca Cola HBC οπισθοχωρεί στο -2,01% και τα 40,04 ευρώ εν μέσω της μεταβλητότητας μετά το mega-deal των 2,6 δισ. δολαρίων με την Coca Cola Beverages Africa.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,48% και 2.783 μονάδες), η μετοχή της Intralot, η οποία χθες βρέθηκε κάτω της τιμής της πρόσφατης ΑΜΚ (1,10 ευρώ), ξεχωρίζει στο +1,2% και το 1,098 ευρώ, έχοντας τζίρο 701 χιλ. ευρώ. Νέα άνοδο εμφανίζει η μετοχή της Ελλάκτωρ, η οποία αυξάνεται στο +2,4% και το 1,588 ευρώ, ενώ οι τιμές των ΟΛΘ, AVAX και Intracom Holdings έπονται στο +1%. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas και Κρι Κρι αναδιπλώνουν κατά περισσότερο από -1%, με τη δεύτερη να βάζει «φρένο» στο 9ήμερο ανοδικό σερί.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 64 μετοχές κινούνται ανοδικά, 16 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,1 δισ. ευρώ.

Βελτιωμένη η ψυχολογία στην Αθήνα

Εμφανώς καλύτερη ψυχολογία έχει αποκτήσει την τρέχουσα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η διήμερη ανοδική αντίδραση έχει εν μέρει αποκαταστήσει την τάξη.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος πριν λίγα 24ώρα είχε υποχωρήσει έως το ναδίρ των 1.948 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 17ης Οκτωβρίου), πλέον βρίσκεται άνω των 2.000 μονάδων, καθώς χθες έκλεισε στις 2.019 μονάδες με άνοδο +1,15%.

Η βελτίωση στην εικόνα των τραπεζών συνιστά το σημείο – κλειδί, καθώς οι προσδοκίες για τα ενδιάμεσα μερίσματα (τον Νοέμβριο οι πρώτες αποκοπές), σε συνδυασμό με τις επικείμενες ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, έρχονται να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον.

Από εκεί και πέρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE Large Cap (Metlen, ΟΠΑΠ, Titan Cement κ.α.), οι οποίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πιεστεί αισθητά, επηρεάζοντας δυσμενώς το κλίμα.

Βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει η ελληνική αγορά να επανέλθει σε τροχιά προσέγγισης των κορυφών του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ή θα πρέπει να συμβιβαστεί με τιμές πέριξ των 2.000 μονάδων ή και χαμηλότερα;

Πάντως, η εικόνα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο παραμένει θετική, με την ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα γενναιόδωρα μερίσματα, τα εύρωστα μακροοικονομικά στοιχεία και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals να αποτελούν ικανές συνθήκες για τη διατήρηση του θετικού κλίματος.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η αγοραστική διάθεση των επενδυτών φαίνεται ότι… ξεθυμαίνει, με τις αγορές να χάνουν το ανοδικό momentum των προηγούμενων ημερών. Σ’ αυτό ενδεχομένως συμβάλλει και η νέα διάψευση των προσδοκιών για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία.

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,31% και τις 571 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,21% και να πέφτει στις 24.285 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)