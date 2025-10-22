Χρηματιστήριο: Πώς «γύρισε» το παιχνίδι – Το ερώτημα της επόμενης ημέρας

Εμφανώς καλύτερη ψυχολογία έχει αποκτήσει την τρέχουσα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η διήμερη ανοδική αντίδραση έχει εν μέρει αποκαταστήσει την τάξη.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος πριν λίγα 24ώρα είχε υποχωρήσει έως το ναδίρ των 1.948 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 17ης Οκτωβρίου), πλέον βρίσκεται άνω των 2.000 μονάδων, καθώς χθες έκλεισε στις 2.019 μονάδες με άνοδο +1,15%.

Η βελτίωση στην εικόνα των τραπεζών συνιστά το σημείο – κλειδί, καθώς οι προσδοκίες για τα ενδιάμεσα μερίσματα (τον Νοέμβριο οι πρώτες αποκοπές), σε συνδυασμό με τις επικείμενες ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, έρχονται να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον.

Από εκεί και πέρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE Large Cap (Metlen, ΟΠΑΠ, Titan Cement κ.α.), οι οποίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πιεστεί αισθητά, επηρεάζοντας δυσμενώς το κλίμα.

Βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα αφορά το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει η ελληνική αγορά να επανέλθει σε τροχιά προσέγγισης των κορυφών του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ή θα πρέπει να συμβιβαστεί με τιμές πέριξ των 2.000 μονάδων ή και χαμηλότερα;

Πάντως, η εικόνα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο παραμένει θετική, με την ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα γενναιόδωρα μερίσματα, τα εύρωστα μακροοικονομικά στοιχεία και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals να αποτελούν ικανές συνθήκες για τη διατήρηση του θετικού κλίματος.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η αγοραστική διάθεση των επενδυτών φαίνεται ότι… ξεθυμαίνει, με τις αγορές να χάνουν το ανοδικό momentum των προηγούμενων ημερών. Σ’ αυτό ενδεχομένως συμβάλλει και η νέα διάψευση των προσδοκιών για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)