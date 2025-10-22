Χρυσός: Τι σημαίνει το μεγάλο ξεπούλημα

Ένα από τα ισχυρότερα ράλι της χρονιάς χάνει αιφνιδίως λάμψη. Ο χρυσός βούτηξε κατά 5,7% την Τρίτη, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2013, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και ανησυχία στους επενδυτές.

Όμως πίσω από τη θεαματική διόρθωση κρύβεται μια πιο σύνθετη εικόνα: ένα μέταλλο που εξακολουθεί να ενισχύεται κατά 56% από την αρχή του έτους και μια αγορά που ψάχνει απλώς την επόμενη της ισορροπία.

Ένα ιστορικό «φρενάρισμα»

Οι τιμές του χρυσού υπέστησαν την Τρίτη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, με το πολύτιμο μέταλλο να υποχωρεί κατά 5,7% και να κλείνει στα 4.109,10 δολάρια η ουγγιά.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Η διόρθωση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την καταγραφή νέου ιστορικού ρεκόρ στα 4.381,52 δολάρια, και για πολλούς αναλυτές θεωρείται περισσότερο ένα «τεστ αντοχής» παρά η απαρχή μιας αντιστροφής τάσης. «Έμοιαζε σαν να έπεσε σε λακκούβα σε έναν ανοιχτό αυτοκινητόδρομο», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Adam Koos της Libertas Wealth Management.

Παρά τη βουτιά, ο χρυσός παραμένει σχεδόν 56% υψηλότερα από την αρχή του έτους, χάρη στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και την αναζήτηση ασφαλών τοποθετήσεων εν μέσω γεωοικονομικής αβεβαιότητας.

Γιατί ήρθε η διόρθωση

Η πτώση δεν αιφνιδίασε όσους θεωρούσαν ότι η αγορά είχε «παρατραβήξει το σκοινί». Ο Fawad Razaqzada της StoneX εκτιμά ότι η διόρθωση ήταν «αναπόφευκτη» έπειτα από εβδομάδες ασταμάτητης ανόδου.

Η αποκλιμάκωση της έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, η μικρότερη ανάγκη για «καταφύγια» και η ενίσχυση του δολαρίου συνέβαλαν στη μείωση της επενδυτικής άμυνας και στην ενεργοποίηση κινήσεων κατοχύρωσης κερδών.

Η προσωρινή παύση λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης (το περιβοήτο shutdown) περιέπλεξε επιπλέον την εικόνα, καθώς οι επενδυτές στερήθηκαν την εβδομαδιαία έκθεση της Commodity Futures Trading Commission, η οποία αποκαλύπτει τις θέσεις των hedge funds σε χρυσό και ασήμι.

Χωρίς αυτήν την πληροφόρηση, οι αγορές έγιναν πιο ευάλωτες σε υπερβολική τοποθέτηση και επακόλουθη διόρθωση.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της ANZ Group, η έλλειψη επίσημων δεδομένων και η λήξη της εποχικής ζήτησης στην Ινδία δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα βίαιο ξεπούλημα — χωρίς, ωστόσο, να αλλάζουν οι μακροπρόθεσμοι θεμελιώδεις παράγοντες στήριξης των τιμών.

Η αγορά ανασυντάσσεται

Την Τετάρτη, η πίεση στις αγορές πολύτιμων μετάλλων άρχισε να μετριάζεται: ο χρυσός σημείωσε μικρή πτώση 0,3%, ενώ το ασήμι, που την προηγουμένη είχε χάσει πάνω από 7%, κατέγραψε οριακή άνοδο.

Η αποσταθεροποίηση πάντως άφησε το αποτύπωμά της στις ασιατικές αγορές, με τις μετοχές εταιρειών εξόρυξης να δέχονται πιέσεις από Αυστραλία έως Κίνα.

Η Charu Chanana της Saxo Markets εκτίμησε ότι το ξεπούλημα «μοιάζει περισσότερο με εκκαθάριση θέσεων παρά με μακροοικονομικό σοκ», υπογραμμίζοντας ότι οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή για ενδείξεις ευρύτερης απομόχλευσης ή διεύρυνσης των spreads στις αγορές πιστώσεων.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, η εικόνα παραμένει θετική σε διαρθρωτικό επίπεδο. Ο Juan Carlos Artigas, επικεφαλής έρευνας του World Gold Council, σημείωσε ότι η αγορά του χρυσού «παραμένει υποεπενδεδυμένη», καθώς η αξία του μετάλλου σε σχέση με τις παγκόσμιες μετοχές κινείται πολύ κάτω από τα ιστορικά υψηλά των δεκαετιών του 1980 και του 2000.

«Οι τιμές δεν υπάρχουν σε κενό αέρος», σχολίασε, «η αξία είναι πάντα σχετική με το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς». Σύμφωνα με τον ίδιο, η άνοδος του χρυσού δεν οφείλεται μόνο σε ορμή ή κερδοσκοπία, αλλά σε ισχυρά θεμελιώδη: αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, διεύρυνση της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ και προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια.

«Pit stop» ή τέλος της διαδρομής;

Οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν το ξεπούλημα ως ένα αναγκαίο “pit stop” και όχι ως σήμα αλλαγής πορείας.

«Η αγορά χρειάζεται πού και πού να πατάει φρένο για να ελέγξει τους επιβάτες της», σχολιάζει σκωπτικά ο Koos.

Η διόρθωση, προσθέτει, μπορεί να λειτουργήσει ως «εκκαθάριση» των βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων και να προετοιμάσει το έδαφος για το επόμενο ανοδικό σκέλος.

Οι δείκτες υπεραγοράς (RSI) δείχνουν ότι ο χρυσός είχε φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα πριν από την πτώση, ενώ τα αυξημένα στοιχεία όγκου συναλλαγών και δικαιωμάτων προαίρεσης (options) στον μεγαλύτερο ETF χρυσού υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να θωρακίζονται απέναντι στη μεταβλητότητα.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Bloomberg Intelligence, τα συνολικά αποθέματα ETF χρυσού παραμένουν κάτω από τα ιστορικά υψηλά και «σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν οι ράλι είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια».

Αν τα επερχόμενα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία αποδειχθούν πιο ανθεκτικά απ’ όσο αναμένεται, η διόρθωση μπορεί να παραταθεί — αλλά όχι να ανατρέψει τη μεγάλη εικόνα.

Το στοίχημα της αντοχής

Μετά από μια άνοδο 56% από την αρχή του 2025, το «πείραμα αντοχής» του χρυσού είναι ίσως αναπόφευκτο.

Οι αγορές, τονίζουν οι αναλυτές, δεν ανεβαίνουν ποτέ ευθύγραμμα· χρειάζονται ανάσες για να διατηρήσουν την τάση.

Και για την ώρα, η γενική εκτίμηση παραμένει ότι το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να έχει περιθώρια ανόδου — υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν θα μετατραπεί σε μαζική έξοδο.

Όπως συνοψίζει ο Adam Koos: «Η τάση παραμένει φίλος σου — μέχρι να λυγίσει».

Προς το παρόν, πάντως, το λυγισμα αυτό μοιάζει περισσότερο με διάλειμμα παρά με ανατροπή.