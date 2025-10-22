Ισχυρές πιέσεις για το γιεν

Σε χαμηλό εβδομάδας υποχώρησε το γιεν, χθες, καθώς η ανάδειξη στην πρωθυπουργία της συντηρητικής -και θαυμάστριας της Μάργκαρετ Θάτσερ- Σανάε Τακαΐτσι ενισχύει τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων και μεγαλύτερη δημοσιονομική χαλάρωση. Η 64χρονη Τακαΐτσι, μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε, χθες, την ψήφο της Κάτω Βουλής για την πρωθυπουργία, καθώς έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή Βουλή. Έτσι, θα γίνει η 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος είχε παραιτηθεί τον περασμένο μήνα. Το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε 0,57%, στα 151,62 γιεν ανά δολάριο, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 14 Οκτωβρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ, και δύο εβδομάδες. Το γιεν υποχώρησε και έναντι του ευρώ, με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα να ενισχύεται 0,49%, στα 176,350 γιεν. Ο δολαριακός δείκτης έναντι των έξι κυριότερων ανταγωνιστικών νομισμάτων ευνοήθηκε από την υποχώρηση του γιεν και κατέγραψε άνοδο 0,245%, στις 98,855 μονάδες. Το ευρώ δεν κατάφερε να ευνοηθεί από την υποχώρηση της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία και διολίσθησε 0,23% έναντι του δολαρίου, στο 1,6113.