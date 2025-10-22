Logo Image

Χρηματιστήριο: Το αθόρυβο 9×9 στην Κρι Κρι

Η συνολική άνοδος της εισηγμένης ξεπερνά το +9%

Ένα σερί εννέα διαδοχικών θετικών συνεδριάσεων έχει αισίως συμπληρώσει η μετοχή της Κρι Κρι, η οποία αθόρυβα έχει επιστρέψει στις παρυφές των 19 ευρώ.

Η συνολική άνοδος της εισηγμένης ξεπερνά το +9%, έχοντας ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος των πρόσφατων απωλειών, οι οποίες συνδέθηκαν και με τα αδύναμα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο η τιμή της μετοχής είχε φθάσει έως το ρεκόρ των 20,7 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

