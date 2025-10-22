Logo Image

Χρηματιστήριο: Το «μάζεμα» της ONYX

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Το «μάζεμα» της ONYX

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η αποτίμηση βρίσκεται στα 150 εκατ. ευρώ

Με το… αριστερό φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. η μετοχή της ONYX, η οποία μετρά μόλις ένα ανοδικό κλείσιμο στις πρώτες επτά συνεδριάσεις.

Μάλιστα, οι αθροιστικές απώλειες από την ολοκλήρωση της μετάταξης υπολογίζονται σε -14%.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το μεγάλο ράλι που έχει ήδη συντελεστεί και που προσφέρει την αποτίμηση των 150 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

