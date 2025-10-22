Χρηματιστήριο: Το «μάζεμα» της ONYX

Με το… αριστερό φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. η μετοχή της ONYX, η οποία μετρά μόλις ένα ανοδικό κλείσιμο στις πρώτες επτά συνεδριάσεις.

Μάλιστα, οι αθροιστικές απώλειες από την ολοκλήρωση της μετάταξης υπολογίζονται σε -14%.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το μεγάλο ράλι που έχει ήδη συντελεστεί και που προσφέρει την αποτίμηση των 150 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)