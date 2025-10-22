Χρηματιστήριο: Το +27% της ΕΚΤΕΡ σε διάστημα 10 ημέρων

Ένα εντυπωσιακό ράλι άνω του +27% «τρέχει» τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, με το αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης να λειτουργεί ως game-changer.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της εισηγμένης έχει βρεθεί από τα 2,35 στα 2,99 ευρώ μέσα σε μόλις 10 συνεδριάσεις (από 8 έως 21 Οκτωβρίου), έχοντας σκαρφαλώσει σε διαδοχικά υψηλά 25ετίας.

