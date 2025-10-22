Logo Image

Χρηματιστήριο: Ανάσα… δύο μηνών για τη Metlen

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ανάσα… δύο μηνών για τη Metlen

Φωτ. Metlen

Η καλύτερη συνεδρίαση από τις 25 Αυγούστου

Γεγονός αποτελεί η πρώτη ουσιαστική αντίδραση στη μετοχή της Metlen, η οποία χθες ανέκαμψε κατά περισσότερο από +2%, στην καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών.

Το report της Citi, στο οποίο η σύσταση παραμένει buy και η τιμή – στόχος τίθεται στα 52 ευρώ, έρχεται να συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος.

Βέβαια, η απόσταση από τα ρεκόρ του Αυγούστου παραμένει άνω των 13,5 ευρώ/μετοχή.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

